Le recensement des fonctionnaires dans la préfecture de Siguiri a débuté mercredi 24 novembre 2021, présidé par le premier magistrat de la préfecture, Colonel N’famara Oularé. Pour cette première journée, c’est le corps médical qui était à l’ordre du jour par ordre hiérarchique décroissant. Deux cas de faux dossiers ont été constatés et les individus ont été mis aux arrêts en présence du préfet.

Rencontré sur la situation, le préfet colonel N’famara Oularé revient sur le motif qui a valu leur arrestation: « Nous avons débuté le recensement des fonctionnaires dans la préfecture de Siguiri hier mercredi 24 novembre 2021, c’est le camp militaire qui est choisi pour répondre et appliquer l’ordre de Monsieur le président de la République colonel Mamadi Doumbouya en ce qui concerne le recensement des fonctionnaires. Deux cas de faux dossiers ont été constatés, c’était en ma présence. Les deux individus ont été arrêtés et confiés aux forces de sécurité ici au camp militaire. La première personne arrêtée c’est le contrôleur financier de l’hôpital préfectoral de Siguiri qui était déjà à la retraite depuis très longtemps et le plus marrant il détient le dossier d’une personne déjà morte. Le monsieur prend tout son temps à travailler au nom de ce faux dossier, ce sont des comportements qu’on ne peut plus accepter. Le deuxième cas c’est aussi un agent de santé, lui son cas est que, il n’y a pas de conformité entre ses dossiers. C’est du coq à l’âne. Et comme nous sommes dans un État de droit, ils seront conduits devant la loi et répondront de leurs actes ».

Pour cette deuxième journée, ce jeudi 25 novembre, c’est le tour des agents de santé des sous-préfectures. Le recensement continue sous l’œil vigilant des hommes de sécurité.

BILLY NANKOUMAN KEITA