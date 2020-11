Les ministres de l’Economie et des Finances et son homologue du budget se sont livrés à l’exercice de présentation du projet de loi de finances initiale 2021(LFI2021) à l’Assemblée nationale, ce mercredi 25 novembre 2020. Ensemble, ils ont démontré que le budget 2021 est équilibré en recettes et en dépenses de 23 396 milliards 800 millions GNF.

D’abord le ministre Ismaël Dioubaté a expliqué que la structure budgétaire exercice 2021 est sous-tendue par les indicateurs agrégats macroéconomiques qui se schématisent de la façon suivante:

-Taux de croissance:5,5% du PIB,

-Taux d’inflation moyen 8%,

-Taux de pression fiscale :13%,

-Réserves de la BCRG à plus de trois mois de couverture des importations et

– Taux de change: 9996,8 GNF pour 1 Dollar.

« En lien avec la politique monétaire, les objectifs de la politique budgétaire visent: un déficit budgétaire de -2,3% du PIB et un solde budgétaire de base de 0,5% du PIB. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement entend renforcer les efforts de mobilisation des recettes supplémentaires et éliminer progressivement les exonérations fiscales », a dit le ministre du budget.

Il ajoute que les objectifs de la politique budgétaire, considérant les projections de l’exécution budgétaire en fin 2020, les grandes masses et soldes caractéristiques du projet de budget de l’Etat pour 2021 se présentent également comme suit:

1-Recettes totales 23 400,3 Mds, soit 14% du PIB;

2-Dépenses totales: 27 627,7 Mds, soit 16,5% du PIB dont 8 222 Mds en Dépenses d’investissement, soit 5% du PIB;

3-Solde de base: 867 Mds, soit 0,5% du PIB.

« Ce déficit budgétaire qui en résulte s’établit à 4 228 Mds et sera couvert par des ressources de financement à hauteur de 7 476 Mds et des charges de financement à hauteur de 3 248 Mds », soutient Ismaël Dioubaté.

Il ressort que la répartition des recettes [hors dons] projetées en 2021 par régie se présente de la façon suivante:

●Direction Généralc des Douancs pour 10 844 Mds, soit un accroissement de 18% par rapport à 2020

●Direction Natíonale des Impôts pour 9719 Mds, soit un accroissement de 22%

●Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique pour 1 517 Mds, soit un accroissement de 28%.

Poursuivant sa ligne de défense budgétaire, Dioubaté a martelé que la fonction Enseignement passe de 11% en 2020 à 12% en 2021.

« Cette allocation vise à améliorer le système éducatif à travers la construction, l’extension, la rénovation et l’équipement d’infrastructures scolaires, universitaires et de l’enseignement technique et proffessionnel. Le Gouvernement mettra aussi un accent particulier sur la sous fonction des routes. Ainsi d’importantes allocations budgétaires ont été accordées, soit 8,3% du total des dépenses et un aceroissement de 66% par rapport à 2020 pour appuyer le programme d’infrastructures routière. «