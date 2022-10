Les membres du Forum des forces sociales de Guinée (FFSG), ont organisé un point de presse ce mardi 25 octobre 2022, à Conakry pour dénoncer la cherté de vie, les violations des des humains et la confiscation du pouvoir selon eux par le CNRD, la Junte militaire qui a renversé le régime d’Alpha Condé le 5 septembre 2022.

Un an, un mois et vingt jours après cette prise du pouvoir par l’armée à sa tête le Colonel Mamadi Doumbouya, la vie devient de plus en plus chère, suivie des violations des droits humains dans le pays, d’après le cette plateforme. Au cours de cette rencontre avec la presse, les responsables de cette structure de la société civile ont dévoilé leur plan d’action de lutte contre dans lequel figure la désobéissance civile.

Le contenu de leur déclaration lue par Ibrahima Balaya Diallo, établit le chronogramme des actions à mener comme suit :

Du 25 au 30 octobre, «nous allons organiser une campagne d’informations et de mobilisation au tour des actions de désobéissance civile.

Le 30 octobre 2022, nous allons lancer une pétition en ligne pour la fin de la transition militaire à la CNRD.

Le 05 novembre 2022, nous allons lancer un appel au boycott de l’initiative samedi d’assainissement.

Ainsi, à partir de cette date, lancer un appel de boycott des initiatives de l’ensemble des organes de la transition jusqu’à l’établissement d’un chronogramme ne dépassant pas 11 mois qui restent sur les 24 mois de la transition.

Le 10 novembre 2022, nous allons organiser une journée de ville morte et sans travail;

Le 17 novembre 2022 nous allons organiser une marche citoyenne dénommée « stop à l’injustice sociale, à la cherté de vie et à la mauvaise gouvernance »;

Du 10 au 22 novembre 2022, nous allons lancer l’identification des ressources de mobilisation des ressources internes et externes par les autorités de la transition;

Le 22 novembre 2022, nous allons tenir une déclaration commune de non reconnaissance du pouvoir du CNRD par les forces sociales et politiques du pays…»

Mamadou Kouyaté