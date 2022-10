Le Front national pour la défense de la constitution (FNDC), a décidé de reporter sa manifestation initialement prévue ce mercredi 26 octobre 2020 à travers le pays.

Dans son communiqué, le front national pour la défense de la constitution a tenu à informer l’opinion nationale et internationale qu’au regard du bilan «particulièrement élevé de la répression sanglante de la manifestation du 20 octobre 2022 ayant fait cinq morts non encore inhumés et des dizaines de blessés par balles que sa manifestation prévue le 26 octobre est reportée.»

Le mouvement se dit être «sidéré» de constater qu’en dépit des violences «inouïes perpétrées par les Forces de Défense et de Sécurité massivement mobilisées par le CNRD pour réprimer à sang la manifestation, les auteurs et commanditaires de ces crimes odieux bénéficient de la protection de la nébuleuse avec une complicité flagrante de l’appareil judiciaire.»

Par conséquent, le FNDC décide de transformer la marche pacifique et citoyenne du jeudi 26 octobre 2022 «en une JOURNEE DE PRIÈRES ET DE RECEUILLEMENT POUR RENDRE HOMMAGE AUX CINQ VICTIMES DE LA BARBARIE DU CNRD ET POUR IMPLORER LA GRACE DIVINE POUR LE REPOS DE LEUR ÅME. Ces victimes innocentes de ce terrorisme d’État sont : 1.El Hadj Boubacar DIALLO 2.Thierno Bella DIALLO 3.Thierno Moussa BARRY 4.Amadou Oury SOW 5.Amadou BAH.»

Le FNDC annonce qu’il fixera dès après ces prières et recueillement la date de la prochaine manifestation afin« d’exiger la justice pour les victimes, l’arrêt des poursuites judiciaires fantaisistes contre les leaders politiques et de la société civile, la libération de tous les détenus d’opinions et le retour diligent à l’ordre constitutionnel.»