L’ambassade des Etats-Unis en Guinée a salué l’accord trouvé entre la CNRD et la CEDEAO sur la durée de 24 mois de transition.

A travers une déclaration parvenue à notre rédaction ce mardi 25 octobre, l’ambassade des USA s’est dite réjouie que les deux parties aient trouvé un compromis dans les négociations. Les Etats-Unis à travers Troy Fitrell, ont réitéré leur soutien à la médiation de l’organisation sous-régionale à la Guinée tout au long de la transition.

«Les États-Unis se félicitent de l’annonce d’une transition de deux ans vers la démocratie en Guinée. Nous félicitons le gouvernement de transition de la Guinée et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour la réussite des négociations et soutenons la médiation continue de la CEDEAO tout au long de la transition. Les États-Unis s’engagent à soutenir le peuple de Guinée dans son processus de retour à la démocratie et à l’ordre constitutionnel», indique la déclaration.