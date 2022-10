Après le président du conseil national de la transition (CNT) et le premier ministre, chef du gouvernement, le président du parlement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Siddie Mohamed Tunis en séjour en Guinée a rencontré ce mardi, 25 octobre 2022, le président de la transition Colonel Mamadi Doumbouya au palais présidentiel, Mohamed V.

Comme au siège du CNT, Siddie Mohammed Tunis est revenu sur la raison de leur présence aux côtés des autorités de la transition guinéenne. « Cette mission parlementaire de la CEDEAO est là pour écouter, observer et aussi faire en sorte que nous puissions apporter notre contribution en façon de ce que vous voulez. Nous avons vu passer beaucoup de choses à Conakry ici à travers votre leadership, il y a vraiment eu du progrès. Votre intervention première depuis le jour de la prise du pouvoir, vous l’avez hautement affirmé que vous n’êtes intéressé par le pouvoir. Que vous êtes là pour régler certaines choses et puis remettre le pouvoir aux politiciens (aux civils ndlr). Récemment, il y a eu un accord entre vous, votre gouvernement et la CEDEAO, je voudrais vous remercier par rapport à cela. Je voudrais vous remercier par rapport à l’hospitalité que nous avons reçu à travers le président du conseil national de la transition (CNT). Nous sommes impressionné par rapport à la composition du CNT. Les différentes composantes de la nation sont représentés au sein du conseil national de la transition. On nous a remis un rapport hier, nous l’avons parcouru, c’est vraiment satisfaisant. Personnellement, je suis très impressionné par ce qu’il y a de cela, quelques jours lorsque je rencontrais le président du CNT à Kigali, (dans la capitale du Rwanda ndlr) lorsqu’il a fait son intervention, il a pratiquement émerveillé tout le monde. Il a prouvé que l’opinion que les gens avaient de la Guinée n’était pas la bonne opinion », déclaré Siddie Mohammed Tunis.

Par ailleurs, le président du parlement de la CEDEAO s’est prononcé sur les deux ans de la durée de la transition conclus entre la Guinée et la CEDEAO. « Les 24 mois convenus à un moment donné semblaient être impossible. Mais votre ambition pour la Guinée et pour la sous-région a montré que vous êtes prêts à faire toujours ce qui est bon pour la sous-région. Je voudrais vous remercier de cela. Je voudrais également vous rassurer que le parlement de la CEDEAO est avec vous dans cette aventure », a rassuré Siddie Mohammed Tunis, président du parlement de la CEDEAO.

Pour sa part, le président de la transition a d’abord souhaité la bienvenue à ses hôtes. Dans son discours de réponse, colonel Mamadi Doumbouya a de nouveau rassuré qu’ils ne seront pas candidats aux futures élections qui mettront à la transition. Cependant, il a martelé que l’intérêt de la Guinée ne fera pas l’objet de négociation. « Depuis la prise du pouvoir, nous avons été clair là-dessus. À savoir que même si nous ne serons pas candidat aux élections mais il est important de mettre les bases pour nos enfants et nos petits enfants parce que nous ne voulons pas faire la transition à chaque dix ans. Et pour ce faire, il faut des institutions fortes. Le pouvoir exécutif, législatif et le pouvoir judiciaire, nous faisons tout pour ne pas mélanger les trois. Parce que nous ne pouvons vouloir à la fois les choses et leurs contraires. Il faut que chacun puisse jouer son rôle pour fonctionner la société. Nous avons été clair dès le 5 septembre 2021. Notre vocation est de permettre les filles et fils de ce pays de s’asseoir ensemble, trouver une solution. Bien sûr qu’il y a des divergences. Nous croyons aux divergences parce qu’elles nous poussent à nous améliorer. Mais à ce qui est de l’intérêt de la Guinée, nous ne négocions pas. Et en même temps nous sommes clairs là-dessus on fera tout pour défendre les intérêts de notre pays et défendre aussi les Guinéens », a mentionné Colonel Mamadi Doumbouya.

Mamadou Kouyaté