Le colonel Mamdy Doumabouya a effectué sa première sortie depuis qu’il a renversé Alpha Condé le 5 septembre dernier. Le président du CNRD en compagnie du Kountigui de la Basse-côte, s’est recueilli sur les tombes des deux premiers présidents de la Guinée hier vendredi 24 septembre à Tanènè-Bouramaya où repose feu Général Lansana Conté et au mausolée de Camayenne où repose Sékou Touré.

A l’occasion de cette visite, Elhadj Sekhouna Soumah s’est adressé au président du Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD). D’ailleurs, il dit n’avoir pas caché sa satisfaction suite au coup d’État. C’est pourquoi, le Kountigui confie la Guinée au nouvel homme fort de la Guinée. « vous et moi, on est ensemble, je vous confie la Basse Guinée, la Haute, la Moyenne et la Guinée forestière. Je vous confie les cadres et respecte surtout les sages et les chefs religieux. Méfiez-vous aussi des cadres démagogues», a-t-il plaidé

Plus loin, Elhadj Sekhouna Soumah pense que la CEDEAO n’a pas de leçons à donner à la Guinée. C’est pourquoi, il conseille au Chef de l’État de pas prêter attention à ce que la CEDEAO dit. «Ne suivez pas la CEDEAO, les membres de la CEDEAO sont des syndicats. Ne les écoutez pas. Le Président Alpha est né ici. C’est chez lui ici. C’est ici qu’il a dirigé. Quand il dirigeait, l’erreur qu’il a faite, c’est ici qu’elle sera corrigée. Il n’ira nulle part», a-t-il conclu.