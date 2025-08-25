L’organisation citoyenne Tournons la Page (TLP) a lancé, ce dimanche 24 août 2025, un appel pressant aux procureurs généraux de Conakry et de Kankan afin d’ouvrir une enquête judiciaire.

Cette démarche fait suite aux déclarations controversées de Taliby Dabo, ancien cadre du RPG et soutien déclaré du CNRD, concernant les militants Foniké Manguè et Billo Bah, portés disparus depuis un an.

Lors d’une conférence de presse, Taliby Dabo a affirmé que les deux activistes se trouvent « dans un lieu sûr ».

Des propos qui ont aussitôt ravivé les inquiétudes de l’opinion publique et relancé les interrogations sur le sort de ces disparus, dont les familles et proches réclament inlassablement des nouvelles depuis plusieurs mois.

Pour TLP, ces révélations constituent un élément suffisamment grave pour exiger une réaction immédiate de la justice.

L’organisation insiste sur la nécessité pour les autorités judiciaires de « faire toute la lumière » sur ces disparitions et de déterminer les responsabilités.

Le communiqué publié par TLP souligne enfin que le procureur de Kankan, tout comme celui de Conakry, est désormais directement interpellé pour enclencher une procédure judiciaire.