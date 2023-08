Bien qu’exclu du parti, le ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo ne veut pas lâcher du lest. Il continue de dénoncer le président de l’Ufdg qui, « isolé », selon lui, «tente de dissimuler » sa «panique» «derrière des déclarations de soutien» des fédérations du parti.

L’ancien responsable de la communication de l’Ufdg, considérant son exclusion comme étant « illégale», ne cache pas ses ambitions de conquérir la tête du parti. Pour y arriver, tous les coups sont permis. Il dénonce les instances du parti qui, selon lui, doivent être renouvelées à l’issue d’un congrès auquel il compte bien participer.

Pour le camp de Cellou Dalein Diallo, la page de Ousmane Gaoual est tournée. Les fédérations de l’Ufdg ont réaffirmé, dans une déclaration, leur soutien au président du parti.

« Face aux récents événements, il est crucial de souligner que certaines des déclarations de soutien, étrangement dépourvues de signatures, pourraient avoir été rédigées par Cellou Dalein Diallo depuis Dakar après avoir obtenu le soutien de ses proches, exposant la panique ressentie par ses partisans. Celui-ci a investi du temps et de l’énergie pour plaider auprès des fédérations en Europe et en Afrique, cherchant à éviter toute dégradation. Il est à noter que les prochains jours seront sans doute marqués par une multiplication notable des déclarations de soutien», accuse le porte-parole du gouvernement.

« L’évolution de la situation montre qu’il est de plus en plus isolé, suggère que la décision en question, souvent perçue comme illégale, tente à présent de se dissimuler derrière ces déclarations de soutien. Néanmoins, une déclaration de soutien ne peut en aucun cas légitimer ni remplacer le congrès qui demeure la seule instance de réglementation et le fondement de notre démocratie interne et de notre transparence», a souligné Gaoual appelant à exclure « tout compromis avec des décisions illégales » et « à mettre fin à toute forme de dictature interne » au sein de l’Ufdg.

Ousmane Gaoual Diallo peut-il réussir là où Bah Oury, membre fondateur de l’Ufdg, avait échoué ? Rien n’est moins.