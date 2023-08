A travers un décret lu, dans la soirée du jeudi 24 août 2023, à la télévision nationale, Colonel Mamadi Doumbouya a fixé les missions et attributions du Fonds de développement industriel des petites et moyennes entreprises

Selon les dispositions générales, le Fonds de développement industriel des petites et moyennes entreprises est un établissement public administratif doté de la personnalité juridique jouissant de l’autonomie financière et de gestion. Il est placé sous la tutelle technique du ministre du Commerce, de l’industrie et de petites et moyennes entreprises et sous la tutelle financière du ministère des Finances.

Missions et attributions

Le Fonds de développement industriel des petites et moyennes entreprises a pour mission d’assurer les ressources financières pour le développement industriel et des PME.

A ce titre :

Il est particulièrement chargé d’identifier les structures d’appui et des financements disponibles sur le marché national et international en faveur de l’industrie et des PME ;

Mobiliser des ressources financières auprès des institutions, les partenaires et les entreprises dans le cadre du développement des industries et des PME ;

Financer des programmes d’amélioration, de diversification du tissu industriel et des PME ;

Participer à la création et au développement pépinière d’incubateurs et de centres d’appui aux entreprises ;

Financer la promotion et le développement de l’industrie verte ;

Financer les actions de promotion du contenu local ;

Soutenir le programme de renforcement de capacité de l’entrepreneuriat local notamment les Groupements d’intérêt économique (GIE) ;

Soutenir les programmes d’invention, de transfert technique et technologique ;

Participer à l’amélioration de la qualité et des produits de service des entreprises guinéennes ;

Participer aux rencontres nationales, régionales et internationales traitant des questions relatives au développement industriel et aux PME.

Dispositions finales

Les détails de l’organisation et le mode de fonctionnement du Fonds sont déterminés par le Conseil d’administration sur proposition du Directeur général.