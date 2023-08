Après les premières séances couronnées de succès, le Conseil national de la Transition (CNT) se prépare à organiser un événement marquant ce samedi 26 août 2023. Il s’agit de la “Journée Citoyenne et Sportive”, un rassemblement qui se tiendra sur l’esplanade du palais du peuple à partir de 8h. Cette initiative ambitieuse a pour objectif d’améliorer la santé physique et mentale des membres du CNT, tout en contribuant au renforcement de la cohésion, de l’unité, de l’entente et de la collaboration entre eux.

L’importance de cette activité sportive multidisciplinaire ne se limite pas seulement à l’exercice physique, mais vise également à promouvoir des valeurs essentielles telles que la collaboration et la cohésion au sein du Conseil national de la Transition. En réunissant les Conseillers nationaux, les cadres de l’administration parlementaire et du cabinet du Président du CNT, les membres du CNRD, les membres du Gouvernement, les représentants des institutions nationales et internationales, les diplomates accrédités en Guinée, les coalitions politiques, les organisations de la société civile et les associations de presse, cette journée devient un symbole puissant d’unité et d’engagement envers le futur de la nation.

Dès 7h, tous les participants sont conviés à se retrouver sur l’esplanade du palais du peuple pour partager une expérience commune de mise en forme physique et mentale. L’objectif est de cultiver ensemble un esprit sain dans un corps sain, en participant à une variété d’activités sportives et ludiques. Cet événement vise à transcender les rôles politiques et institutionnels, en permettant aux participants de se connecter à un niveau plus personnel et humain.

La journée offre également l’opportunité de renforcer les liens entre les différentes parties prenantes du processus de transition en Guinée. En créant un environnement où les dirigeants politiques, les diplomates, les membres de la société civile et les médias peuvent interagir de manière informelle, la Journée Citoyenne et Sportive ouvre la voie à une meilleure compréhension mutuelle et à une coopération plus efficace.

La “Journée Citoyenne et Sportive” du Conseil national de la Transition se présente comme une étape importante dans la construction d’une nation guinéenne plus unie et résiliente. En associant l’exercice physique à la promotion de la cohésion sociale, cet événement offre une plateforme unique pour renforcer les relations et les valeurs qui sous-tendent une transition politique réussie.