Le 24 août 2023 a marqué un moment mémorable en Guinée avec la remise de la distinction honorifique « Doctorat Honoris Causa en Leadership » à deux personnalités éminentes : Dr Dansa Kourouma, président du Conseil national de la Transition (CNT), et le révérend Dr Joseph Togna Doré. Cette cérémonie, organisée par la prestigieuse université canadienne Triune Biblical University, a reconnu les contributions significatives de ces deux leaders dans le développement de la société guinéenne et africaine. Leurs allocutions, empreintes de gratitude et de détermination, reflètent leur engagement envers le progrès et le bien-être de la Guinée.

Dans son discours, le Dr Dansa Kourouma a exprimé une profonde gratitude envers la Triune Biblical University et les autorités académiques pour cette distinction. Il a remercié le Colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, pour la confiance exceptionnelle placée en lui en tant que président du CNT. Cette marque de confiance l’a inspiré à travailler sans relâche pour le bien de la nation guinéenne. Il a souligné l’importance de la collaboration entre les sphères académiques et institutionnelles pour un leadership efficace.

En tant qu’activiste universitaire, médecin et acteur de la société civile, le Dr Dansa Kourouma s’est engagé à servir les plus démunis et les vulnérables. Il a affirmé que le leadership implique avant tout d’être au service des autres. Avec le soutien du peuple de Guinée, il s’engage à mettre en œuvre des réformes et à adopter des lois équitables pour renforcer la paix sociale et gérer les ressources rationnellement, dans l’intérêt des générations présentes et futures.

Le révérend Dr Joseph Togna Doré, quant à lui, a souligné le rôle crucial du leadership dans la sensibilisation aux défis mondiaux. Il a exprimé sa préoccupation face aux incendies incontrôlables et aux inondations dévastatrices qui menacent la planète Terre. Il a appelé à l’attention des leaders sur l’importance de comprendre les conséquences à long terme des actions des hommes sur les générations futures.

La cérémonie de remise de ces doctorats honorifiques a été honorée par la présence de dignitaires tels que le Premier ministre, Dr Bernard Goumou, ainsi que la ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, Dre Diaka Sidibé. Les professeurs de la Triune Biblical University ont également magnifié les qualités exceptionnelles de ces deux leaders distingués.

Le doctorat honoris causa est une distinction qui permet à une université de souligner l’impact d’une personnalité dans un domaine spécifique ou son implication notable dans une communauté. Cette reconnaissance renforce la visibilité de l’université et peut également encourager le soutien financier de la part du récipiendaire.

La remise de ces doctorats honorifiques en leadership au Dr Dansa Kourouma et au révérend Dr Joseph Togna Doré témoigne de l’importance du leadership responsable dans la société guinéenne et africaine. Ces deux personnalités illustrent l’engagement envers le service des autres, la préservation de l’environnement et la promotion du progrès durable. Leur reconnaissance par la Triune Biblical University honore leurs contributions et encourage un engagement continu envers le bien-être collectif et la construction d’un avenir meilleur.