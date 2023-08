La ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Diaka Sidibé, a publié, ce vendredi 25 août 2023, les résultats du concours d’accès aux classes préparatoires aux grandes écoles de l’Institut polytechnique Félix Houphouet Boigny (INP-HB de Yamoussoukro) et de Dalaba.

Selon les résultats, 1 seul admis en classes préparatoires Ecomonie et Commerce, option scientifique (ECS) à l’INP-HB de Yamoussoukro, 2 admis en classes préparatoires biologie, chimie, physique et science de la terre à l’INP-HB, 2 admis en classes préparatoires physique, chimie et science de l’ingénieur à l’INP-HB, 5 admis en classes préparatoires mathématiques, physique et science de l’ingénieur à l’INP-HB.

Ainsi que 40 admis en classes préparatoires mathématiques, physiques et science de l’ingénieur au CPGE de Dalaba.

