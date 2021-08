L’inter central CNTG-USTG a animé un point de presse sous le thème : ‘’Information sur le prélèvement des 5% et 2% des cotisations pour la protection sociale des fonctionnaires et des retraités de la fonction’’, ce mercredi 25 août 2021 à la bourse du travail.

Même si cet éventuel prélèvement n’est pas rendu officiel pour le moment, il a été question d’échanger autour de la nécessité de procéder à cet acte allant dans le sens d’améliorer leurs conditions sanitaires.

Amadou Diallo, Secrétaire général de la CNTG a attiré l’attention des observateurs sur les initiatives entreprises et qui ont abouti à la signature de nombreux protocoles d’accord, reconnaissant explicitement le droit pour les fonctionnaires et contractuels de l’administration de bénéficier d’une couverture sanitaire pour eux-mêmes mais également pour leurs familles. Il cite notamment la mise en place de la caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l’État (CNPSAE) et l’institution nationale d’assurance maladie obligatoire (INAMO) en mars 2014.

Plus loin, ce syndicaliste ajoute que les soins offerts pour certaines pathologies, des évacuations sanitaires comprenant la prise en charge du billet d’avion aller/retour, les soins et les frais d’hospitalisation ont été accordés à plusieurs agents de tous les secteurs.

Amadou Diallo a réitéré par ailleurs la détermination sans réserve de l’Inter-centrale CNTG-USTG à tout mettre en œuvre pour permettre aux travailleurs d’avoir une protection sociale effective car, «celle-ci est un droit que nous devons conquérir si nous voulons vivre une vie décente. J’invite tous les fonctionnaires et les retraités à soutenir activement et positivement l’opérationnalisation des deux institutions en payant régulièrement leur part de cotisation qui s’élève à 5% du salaire mensuel pour les actifs et 2% de la pension mensuelle aussi pour les retraités», exhorte-t-il.

«Aux responsables syndicaux de toutes les centrales, je demande d’éviter les propos va-t’en guerre. Lorsqu’on ne connaît pas ou ne maîtrise pas un dossier, on se donne la sagesse d’aller à la source pour avoir la bonne information. Les travailleurs et travailleuses n’attendent que cela de leurs dirigeants», a conclu Amadou Diallo.