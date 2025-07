En visite officielle à Conakry, le sous-secrétaire d’État adjoint pour l’Afrique de l’Ouest, Will Stevens, a été reçu, mercredi 24 juillet 2025, par le Premier ministre guinéen, Bah Oury, à la primature. Au centre des discussions : le processus référendaire en cours en Guinée et le renforcement de la coopération entre Conakry et Washington.

À l’issue de l’audience, l’émissaire du président américain Donald Trump s’est exprimé au micro de la télévision nationale, RTG, pour préciser les objectifs de sa mission : « La raison de sa visite à la primature c’est de s’entretenir avec le Premier ministre autour des projets que la Guinée a en rapport avec le référendum et pour le développement économique de la Guinée. Et donc, en invitant les États-Unis comme partenaires à ce processus, les États-Unis mettront à leur disposition leur expertise de pointe. Nous rassurons de pouvoir exécuter et implémenter les instructions de Trump, qui dit qu’il faut donc respecter la souveraineté non seulement d’un État, mais aussi de s’appesantir beaucoup sur le partenariat commercial », a déclaré Will Stevens.

Cette rencontre s’inscrit dans un contexte diplomatique où la Guinée cherche à élargir ses partenariats stratégiques, notamment dans le cadre du retour à l’ordre constitutionnel et du développement économique. Les autorités guinéennes misent sur l’expertise américaine pour accompagner le processus en cours, tout en préservant leur souveraineté.