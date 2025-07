Alors que sa nomination à la tête de la Direction Générale des Élections (DGE) suscite des remous au sein de la classe politique, Djenabou Touré a lancé, ce jeudi 24 juillet 2025, un appel à l’unité et à la collaboration. Dans son discours de prise de fonctions, la nouvelle patronne de la DGE a plaidé pour une synergie entre tous les acteurs afin d’assurer un retour apaisé à l’ordre constitutionnel.

« Nous, administrateurs électoraux et les acteurs sociopolitiques devons œuvrer ensemble dans le respect mutuel, dans les limites claires de nos rôles respectifs», a-t-elle affirmé, insistant sur la nécessité de placer l’intérêt collectif au-dessus des considérations partisanes.

*Face aux inquiétudes et tensions liées à son arrivée, Djenabou Touré a voulu rassurer : « Chacun doit jouer sa partition avec loyauté, sans abîmer ni écorcher notre édifice national. Les élections sont des compétitions saines, entre adversaires, non entre ennemis », a-t-elle martelé, avant de s’adresser directement aux futurs candidats.

Pour elle, « les candidats sont tous des Guinéens, des frères et sœurs. Ces moments doivent servir à renforcer notre cohésion, et non à la déchirer. Nous avons le devoir collectif d’éduquer et de bâtir un pays uni et prospère ».

Consciente des défis qui l’attendent, la nouvelle directrice de la DGE appelle à la mobilisation de toutes les forces vives du pays : « Je tends une main fraternelle à tous les cadres du Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, aux autres cadres concernés, aux plateformes de la société civile, aux partis politiques, aux hommes et femmes de la presse, aux forces de défense et de sécurité, aux leaders d’opinion, aux religieux et à toutes les bonnes volontés, afin de nous accompagner dans cette noble mission ».

En conclusion, elle a exhorté les cadres de la DGE à faire preuve de résilience et d’engagement : « Ensemble, dans le respect, la rigueur, le professionnalisme et le patriotisme, nous réussirons à redonner espoir au peuple de Guinée ».

Cette déclaration intervient dans un climat politique tendu. Plusieurs partis et leaders de l’opposition contestent la gestion de la transition et perçoivent la désignation de Djenabou Touré comme une menace pour la transparence du processus électoral à venir.