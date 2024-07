HelloSafe a publié pour la première fois son index de sureté de voyage qui classe les pays du monde du moins sûr avec l’index 100 au plus sûr avec l’index 0.

Cet index destiné aux voyageurs internationaux est basé sur un ensemble de 35 critères repartis dans des catégories comme : l’avènement de catastrophes naturelles, la violence dans la société, les conflits armés, l’existence ou non d’infrastructures de santé, la militarisation du pays, etc.

L’Islande, Singapour et le Danemark, l’Autriche et la Suisse sont considérés selon le classement de HelloSafe comme étant les 5 pays les plus sûrs en 2024 pour les voyageurs internationaux avec des index respectifs de 18.23, 19.99, 20.05, 20.31 et 20.51.

De l’autre côté, les pays les moins sûrs sont (en allant du pire) : les Philippines (82.32), la Colombie (79.21), le Mexique (78.42), l’Inde (77.86) et la Russie (75.65).

Ce classement qui classe les pays en pays « très sûrs », « sûrs », « peu sûrs » et « dangereux » classe la Guinée comme étant un pays sûr avec un index de 41.53.

Sur le continent africain, seuls deux pays sont considérés comme « très sûrs », le Botswana (26.99) et le Ghana (29.28. La Somalie (70.80) et le Mozambique (69.69) sont aussi les deux pays africains jugés « dangereux » avec des index supérieurs à 60.