Sénégal : la CEDEAO et l’AES ouvrent des négociations pour encadrer leur coopération

Réunies à Dakar ce samedi 17 octobre 2026, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et la Confédération des États du Sahel (AES) ont convenu de mettre en place des groupes de travail conjoints. L’objectif : préparer un accord-cadre de coopération entre les deux organisations, malgré les tensions qui persistent depuis le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO.

Un premier pas vers la reprise du dialogue. La CEDEAO et la Confédération des États du Sahel (AES) ont tenu, ce samedi 17 octobre à Dakar, leur première réunion ministérielle consacrée à la coopération entre les deux organisations. Au terme des échanges, les délégations ont décidé de créer des groupes de travail thématiques chargés de préparer les bases d’un futur accord-cadre.

Cette rencontre marque une nouvelle étape dans les efforts engagés pour maintenir des canaux de dialogue entre les deux ensembles régionaux, alors que leur séparation institutionnelle a profondément modifié les relations en Afrique de l’Ouest.

Selon le communiqué conjoint, les discussions se sont déroulées dans un esprit de « fraternité, du respect mutuel et de l’ouverture ».

La délégation de la CEDEAO était conduite par Cheikh Niang, ministre sénégalais de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, également président du Conseil des ministres de l’organisation. Du côté de l’AES, la délégation était dirigée par Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso et président du Comité ministériel de pilotage de la Confédération.

Au-delà des échanges diplomatiques, les deux parties ont rappelé les liens historiques, socioculturels et économiques qui continuent d’unir les populations ouest-africaines. Elles ont également insisté sur la nécessité de bâtir leurs relations autour du bon voisinage, du respect de la souveraineté des États, de la dignité humaine et du bien-être des populations.

Des groupes de travail pour passer aux discussions techniques

La réunion de Dakar s’inscrit dans le prolongement des consultations tenues le 22 mai 2025 à Bamako, au Mali. Elle doit permettre aux deux organisations de dépasser les déclarations de principe pour identifier les domaines dans lesquels une coopération reste possible.

La création de groupes de travail conjoints constitue, à cet égard, l’une des principales décisions de cette rencontre. Ces instances auront pour mission de conduire les discussions techniques et de définir les contours d’un accord-cadre entre la CEDEAO et l’AES.

Leurs conclusions seront ensuite soumises aux ministres lors d’une prochaine session. La date et le lieu de cette réunion doivent encore être arrêtés par voie diplomatique.

Si cette démarche ouvre une perspective de dialogue, elle ne signifie pas pour autant que les divergences politiques entre les deux organisations sont levées. Les modalités concrètes de leur future coopération restent à préciser, au fil des discussions.

Lansana Kouyaté, négociateur en chef de la CEDEAO

En amont de cette réunion, la CEDEAO avait désigné, le 23 mars 2026, l’ancien Premier ministre guinéen Lansana Kouyaté comme négociateur en chef pour conduire les discussions avec les pays membres de l’AES.

Ancien secrétaire exécutif de la CEDEAO, Lansana Kouyaté est chargé de diriger les échanges avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger, trois États qui ont officiellement quitté l’organisation ouest-africaine. Son mandat consiste notamment à faciliter le dialogue, à rapprocher les positions et à faire avancer les priorités régionales de la CEDEAO, conformément aux orientations arrêtées par ses instances.

Cette désignation traduit la volonté de l’organisation de disposer d’un interlocuteur chargé de conduire les négociations avec la Confédération sahélienne, dans un contexte où les relations entre les deux parties demeurent marquées par des désaccords politiques et stratégiques.

Une rupture institutionnelle sur fond de tensions régionales

Le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO est intervenu après plusieurs années de tensions avec l’organisation, notamment autour des transitions politiques consécutives aux coups d’État survenus dans ces trois pays.

Depuis, les autorités des États sahéliens ont renforcé leur coopération au sein de l’AES, devenue un cadre de concertation politique, sécuritaire et stratégique distinct de celui de la CEDEAO.

Les relations entre les deux ensembles restent toutefois fragiles. Les autorités de l’AES ont notamment accusé certains pays membres de la CEDEAO, dont la Côte d’Ivoire et le Bénin, de collusion avec des puissances étrangères, notamment la France, dans de supposées tentatives de déstabilisation de la région sahélienne. Des accusations rejetées par les pays concernés.

Dans ce contexte, l’ouverture de négociations à Dakar pose une question centrale : jusqu’où les deux organisations pourront-elles aller pour préserver leurs intérêts communs, malgré leurs divergences politiques et leurs orientations stratégiques distinctes ?

La mise en place des groupes de travail devrait permettre d’apporter de premiers éléments de réponse. Leur capacité à dégager des compromis concrets sera déterminante pour la suite du processus.

Le Sénégal remercié pour son rôle d’accueil

À l’issue de la réunion, les deux délégations ont exprimé leur gratitude au président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui assure la présidence en exercice de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO.

Elles ont également salué l’hospitalité du gouvernement et du peuple sénégalais, ainsi que leur engagement en faveur de l’intégration ouest-africaine.

En accueillant cette première réunion ministérielle, Dakar s’est ainsi imposé comme le cadre de ces premiers échanges formels entre la CEDEAO et l’AES. Reste désormais à transformer cette volonté de dialogue en mécanismes de coopération capables de résister aux désaccords qui continuent de traverser la région.