Recrutement de 6 000 enseignants : les 4 500 contractuels participent au concours in extremis

Le concours de recrutement de 6 000 enseignants s’est tenu le samedi 17 octobre 2026 dans les sept régions administratives de l’intérieur du pays. Parmi les candidats, les enseignants contractuels, qui avaient initialement envisagé de boycotter le processus, ont finalement décidé de prendre part aux épreuves. Un choix que le Collectif présente comme une décision majeure dans leur combat pour l’intégration à la Fonction publique.

Après plusieurs hésitations, les 4 500 enseignants contractuels concernés ont donc rejoint les centres d’examen, répondant à l’appel lancé par leurs représentants. Pour le Collectif, cette mobilisation témoigne de la détermination de ces enseignants à saisir l’occasion qui leur est offerte d’intégrer officiellement la Fonction publique.

« C’est d’ailleurs une véritable fierté pour nous aujourd’hui de pouvoir participer à ce concours national organisé par le gouvernement guinéen, afin d’intégrer la Fonction publique par la grande porte. Nous tenons sincèrement à remercier nos collègues enseignants contractuels qui ont répondu avec une rapidité extraordinaire et se sont massivement mobilisés dans les salles/centres en l’espace de 24 heures à la suite de l’appel lancé par le Collectif pour participer à ce concours dans les 7 régions administratives de l’intérieur du pays », a déclaré le porte-parole du Collectif dans un message publié sur Facebook.

Sur le plan organisationnel, quelques difficultés ont néanmoins été relevées. Diaka Sow a notamment signalé des retards dans le démarrage des épreuves dans certains centres, tout en précisant que c’était, à ce stade, le principal dysfonctionnement constaté. « Le seul dysfonctionnement constaté pour l’instant c’est le retard dans le lancement des épreuves au niveau de certains centres ».

Au-delà de ces retards, le Collectif se montre plutôt satisfait du déroulement du concours et de la nature des épreuves. Diaka Sow estime que les candidats ont dû faire preuve de concentration et de solides capacités d’analyse face à un dispositif exigeant.

« Avec plus de 60 questionnaires, une diversité et un candidat par table, il fallait faire preuve de compétences, de concentration et d’une bonne capacité d’analyse pour aborder les épreuves. Mais franchement, nous pouvons affirmer que les contractuels ont été à la hauteur, grâce à plusieurs années d’expériences acquises sur le terrain. En tout cas, les premiers retours que nous avons reçus de nos représentants et collègues à la base sont encourageants : les épreuves étaient abordables et ils estiment avoir été à la hauteur des attentes. »

Pour ces enseignants, ce concours représente une étape importante dans une revendication portée depuis plusieurs années : leur intégration à la Fonction publique. Le gouvernement s’y est d’ailleurs engagé à travers le point 7 du protocole d’accord signé le 3 janvier 2026.

Reste désormais à connaître les résultats du concours et les suites qui seront données à cette attente de longue date. Pour les contractuels, la participation à ces épreuves marque en tout cas un tournant dans leur démarche pour obtenir une reconnaissance officielle de leur statut.