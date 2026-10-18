Mondial féminin U17 : coup d’envoi de la 10e édition à Rabat

Après l’édition précédente, la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans fait son retour au Maroc. Les hostilités de la 10e édition ont officiellement été lancées ce samedi 17 octobre à Rabat. Vingt-quatre sélections, dont cinq africaines, sont en lice jusqu’au 7 novembre prochain.

Rabat est de nouveau au centre du football féminin des moins de 17 ans. Après la campagne 2025, remportée par la Corée du Nord, place désormais à l’édition 2026, dont le coup d’envoi a été donné ce samedi au complexe de football Mohammed VI.

Les résultats de la journée inaugurale

Le pays hôte a réussi son entrée en lice devant son public. Les Marocaines se sont largement imposées face à la Nouvelle-Zélande (4-0) dans la première affiche du groupe A. Un succès qui permet aux Lioncelles de l’Atlas de lancer idéalement leur campagne.

Dans l’autre rencontre de la poule, l’Allemagne a dominé l’Argentine (2-1).

Dans le groupe B, la Corée du Nord, championne en titre, a également démarré en force en écrasant Porto Rico (6-0). Les Nord-Coréennes affichent ainsi leurs ambitions dans une compétition qu’elles espèrent remporter pour la cinquième fois.

Toujours dans le groupe B, le Nigeria s’est incliné face à la Pologne (2-1). Les Nigérianes devront réagir lors de leur prochaine sortie contre Porto Rico pour se relancer dans la course à la qualification.

Cinq sélections représentent l’Afrique

Le continent africain est représenté par cinq sélections : le Maroc, la Zambie, le Nigeria, le Ghana et le Kenya.

Ces cinq équipes tenteront de réaliser le meilleur parcours possible et de rapprocher l’Afrique d’un premier sacre dans cette compétition.

Jusqu’ici, le Nigeria reste la seule sélection africaine à avoir atteint le dernier carré du Mondial féminin U17. En 2022, les Nigérianes avaient décroché la médaille de bronze après leur victoire face à l’Allemagne lors du match pour la troisième place.

Les représentants africains tenteront désormais de franchir un nouveau cap dans cette édition 2026, au royaume chérifien.