Dans la matinée de ce mardi 25 juillet 2023, la Confédération Africaine de Football a procédé au tirage au sort des tours préliminaires de ses compétitions interclubs. Hafia, Milo et SOAR connaissent désormais leurs adversaires, de même que le Horoya AC.

Au Caire, le tirage au sort des compétitions interclubs de la CAF a rendu son verdict ce matin. Les 4 clubs guinéens engagés en campagne africaine ont connu leur sort.

Exempté du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions Total Energies à cause de son fort indice CAF, le Horoya AC jouera le vainqueur du duel entre Medeama SC du Ghana et Remo Stars FC du Nigéria, au second tour. Champion de Guinée, le Hafia FC va affronter Génération Foot du Sénégal au premier et devra écarter le grand Wydad en cas de qualification au second tour.

En Coupe de la CAF Total Energies, le Milo FC et SOAR Académie joueront encore une fois leurs cartes. Le troisième de la Ligue 1 affrontera Dreams FC du Ghana. En cas de réussite, le club de la savane jouera le vainqueur de l’AS Douanes – Kallon FC. SOAR Académie se mesurera à l’Ami des Douanes de la Mauritanie et héritera s’il y a suite, du vainqueur du match Asko Kara (Togo) – AF Amadou Diallo (Côte d’ivoire).

Les matchs aller sont prévus les 18,19 et 20 août 2023 et les matchs retour les 25, 26 & 27 Août.