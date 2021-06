Depuis le mois d’octobre 2020, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) s’est vu refuser par les autorités guinéennes de sortir du territoire allant jusqu’à la saisie de son passeport. Une situation qui a conduit le leader de l’UFDG à saisir la tribunal de Mafanco contre le ministère de la Justice et celui de la Sécurité.

Ce jeudi 24 juin 2021, le tribunal de Mafanco s’est déclaré incompétent quant à la résolution de ce problème.

Une situation que dénonce son avocat, Me Salifou Béavogui. «Nous avons saisi le tribunal de Mafanco pour obtenir le passeport de Cellou Dalein et la levée de cette interdiction imaginaire et formelle de voyager. Les débats entamés il y a deux semaines, hier jeudi, le président du tribunal s’est déclaré incompétent. Autrement dit, que les Cours et tribunaux ne sont pas compétents quand il s’agit d’actions de l’UFDG et de son président. Le président par deux fois a été empêché de sortir du territoire, ce qui viole l’article 15 de la constitution. Il y a péril donc en la demeure car aucune décision administrative ou judiciaire n’a été prise».

Cependant, l’avocat du principal opposant guinéen annonce qu’il va user de tous les moyens légaux à sa disposition, pour dit-il satisfaire son client.

«On va revoir notre copie et venir sur une autre forme pour obliger les Cours et Tribunaux à se prononcer sur nos prétentions», à t-il annoncé.