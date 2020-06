Le président du parti Génération Citoyenne (GECI) s’est exprimé ce jeudi 25 juin 2020 sur le rejet par l’opposition de la date proposée par la CENI pour l’organisation de l’élection présidentielle en octobre.

Honorable Fodé Mohamed Soumah, pense que l’opposition guinéenne doit être logique dans sa démarche.

Le député informe les opposants qu’il est inadmissible de vouloir une chose et son contraire.

«Il faut savoir ce qu’on veut. On dit qu’on veut les élections en octobre, on veut la révision du fichier électoral, on veut finaliser les communales, on pose des préalables qui vont nous pousser à deux ans de retard. Il faut que mes pairs de l’opposition sachent ce qu’ils veulent. Nous voulons des élections allons à ces élections, nous ne sommes pas d’accord ne posons pas d’autres préalables.»

Parmi les conditions posées par l’opposition pour sa participation à la prochaine présidentielle, l’annulation du double scrutin du 22 mars et la dissolution de la nouvelle Assemblée nationale.

Fodé Mohamed Soumah dit n’est pas comprendre comment cela pourrait être rendu possible.

«Quand vous demander la dissolution d’une assemblée élue, qui a mis en place son bureau, qui commence à fonctionner je pense que vous êtes dans le déni.» affirme le parlementaire

Plus loin, honorable Soumah reproche à l’opposition politique guinéenne de vouloir prendre le pays en otage.

«En politique, vous faites des erreurs vous pouvez vous rattraper et la GECI en a fait. Mais les fautes politiques ça se paye cache. Et aujourd’hui ils sont en train de payer leur fautes politiques. C’est ce que je leur reproche. On peut en vouloir au président Alpha Condé, on peut être contre le système comme GECI le fait mais tout en pensant à la Guinée et aux Guinéens. » conclut-il