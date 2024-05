Conakry, 25 mai 2024– L’Agence nationale de financement des collectivités locales (ANAFIC) a tenu un atelier de formation du 23 au 24 mai 2024 à l’intention des nouveaux délégués spéciaux des communes de la région de Conakry, nommés en avril 2024. Cet atelier avait pour objectif principal de familiariser ces délégués avec les approches et les outils de l’ANAFIC, afin de les préparer à mieux gérer les projets de développement dans leurs collectivités respectives.

Pendant deux jours, les participants ont eu l’occasion de se plonger dans divers aspects essentiels de la mission de l’ANAFIC. Les thèmes abordés incluaient la mission et les objectifs de l’agence, les fonds disponibles, la planification et l’exécution des activités, ainsi que les dispositifs de suivi-évaluation et d’engagement citoyen. Des discussions ont également eu lieu sur la gestion fiduciaire, le mécanisme de transfert des fonds, la sauvegarde environnementale et sociale, l’inclusion sociale, le changement climatique, et les stratégies de communication et de partenariat.

À la fin de l’atelier, Sékou Mawa Touré, Directeur général de l’ANAFIC, a souligné l’importance de cet événement : « Cet atelier visait à assurer que les participants s’imprègnent de nos méthodes et de nos outils. Ces deux jours ont été l’occasion pour eux d’acquérir une compréhension approfondie de notre stratégie et de notre gouvernance. Nous prévoyons de poursuivre ce travail sur le terrain pour approfondir les explications fournies ici. »

Dans les jours à venir, l’ANAFIC prévoit d’aller auprès des délégués spéciaux pour travailler sur les différents documents de planification. Cela pour qu’au finish, les délégations spéciales mises en place puissent exercer leurs fonctions au bénéfice des populations dont elles ont la charge d’administrer.

Ahmed Sékou Traoré, président de la délégation spéciale de Ratoma, a exprimé sa satisfaction et son optimisme quant aux résultats de l’atelier : « Nous sommes très heureux de cette initiative de l’ANAFIC. Cet atelier a été l’occasion de discuter des projets de développement local et de comprendre comment les mettre en œuvre. Nous repartons motivés et mieux préparés pour travailler au bénéfice de nos concitoyens. »

Pour Mory Diakité, président de la délégation spéciale de Gbessia, cet atelier a été particulièrement bénéfique pour leur nouvelle commune : « En tant que nouvelle commune, cet atelier nous a permis de comprendre les mécanismes de l’ANAFIC et de planifier notre développement local. Nous avons maintenant une meilleure idée de la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour le bien de notre communauté. »

Madame Fatoumata Diouldé Baldé, membre de la délégation spéciale de Kagbelen, a également salué l’initiative : « Nous avons beaucoup appris lors de cet atelier. Nous sommes prêts à intégrer ces nouvelles approches pour améliorer notre travail au sein de nos collectivités. »

Cet atelier de l’ANAFIC a été une étape cruciale pour renforcer les compétences des nouveaux délégués spéciaux de Conakry. Grâce à cette formation, ils sont désormais mieux équipés pour gérer les projets de développement et répondre aux besoins de leurs communautés. L’ANAFIC continue de démontrer son engagement à soutenir les collectivités locales à travers des initiatives de formation et de renforcement des capacités.