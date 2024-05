Conakry, le 23 mai 2024 – L’Agence nationale de financement des collectivités locales (ANAFIC) a inauguré ce jeudi un atelier crucial destiné aux délégués spéciaux des communes de Conakry. Cet événement marque une étape importante dans la mise en œuvre des nouvelles approches de l’agence, dans le cadre de la décentralisation et du développement local.

Depuis le changement politique survenu en 2021, la Guinée a réaffirmé son engagement envers la décentralisation. La charte de la transition, promulguée par décret le 27 septembre 2021, et le décret du 24 janvier 2023, ont réorganisé l’ANAFIC, consolidant son rôle comme instrument principal de financement des politiques de décentralisation via trois fonds : le Fonds de Développement Économique Local (FODEL), le Fonds National de Développement Local (FNDL), et le Fonds de Développement des Communes de Conakry (FODECCON).

Sékou Mawa Touré, directeur général de l’ANAFIC, a souligné l’importance de cette vision : “Cette vision est matérialisée par la mutualisation au sein de l’ANAFIC de trois fonds destinés au financement des initiatives des collectivités décentralisées à savoir : le fonds national du développement local (FNDL), le fonds de développement économique local (FODEL) et le fonds de développement des communes de Conakry (FODECOM). Nous sommes conscients des défis importants qui nous attendent dans la conduite de cette agence pour la réalisation de la vision du CNRD pour la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de décentralisation et de développement local pour la satisfaction des attentes légitimes de nos populations à la base et de l’amélioration de leurs conditions d’accès aux infrastructures socio-économiques de base.”

L’atelier a été lancé par Mohamed Sikhé Camara, secrétaire général du ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation (MATD), au nom du chef de ce département. Il a rappelé aux délégués spéciaux leur rôle essentiel : “Cet atelier permet à vous, présidents de délégation spéciale, installés dans un contexte politique et social très particulier, d’être soutenus et accompagnés par les investissements de l’ANAFIC. Cette approche est pour vous permettre de connaître ce que l’ANAFIC fait en direction des collectivités locales. Vous êtes des délégations spéciales, c’est-à-dire que l’autorité a décidé de se dessaisir de certains de ses pouvoirs pour vous les donner pour que vous les exécutiez en son nom. Il faut se dire la vérité : vous n’êtes pas des élus, vous êtes des délégués spéciaux. Donc, ce caractère spécial fait que vous devez agir en tenant compte de ce que l’autorité a mis en place tout en développant vos territoires pour en faire des lieux de vie où règnent la paix et une certaine harmonie sur des questions de développement, des questions économiques, sociales, de jeunesse, de sports, qui vous sont transférées par la loi et que vous devez exercer sur le fondement du code des collectivités locales.”

Les ateliers se dérouleront sur deux jours dans un complexe hôtelier de Conakry et couvriront divers thèmes essentiels, notamment :

– Immersion dans l’ANAFIC : mission, objectifs, fonds, projets, défis et perspectives ;

– Planification, exécution des activités et dispositif d’encadrement pour accompagner les communes ;

– Dispositif de suivi-évaluation et d’engagement citoyen ;

– Gestion fiduciaire et mécanisme de transfert des fonds ;

– Stratégie de renforcement de capacités et sensibilisation des acteurs locaux ;

– Sauvegarde environnementale et sociale, inclusion sociale et genre, changement climatique ;

– Stratégie de communication et communication locale ;

– Partenariats avec les directions techniques, projets et programmes d’appui.

Cet atelier vise à outiller les délégués spéciaux avec les connaissances nécessaires pour renforcer les capacités des collectivités locales et assurer une gestion efficace et transparente des fonds.