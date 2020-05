Du 25 mai au 28 juin 2020, le Salon des Entrepreneurs de Guinée (SADEN) et le Groupe de Banque mondiale lancent conjointement un Appel à projets de solutions innovantes visant à faciliter le quotidien des populations dans le contexte de pandémie du Covid-19. Cet Appel à projets s’inscrit dans le cadre du Social Entrepreneurship Program (SEP) qui comprend deux volets importants : le Social Entrepreneurship Competition (SEC) et Social Entrepreneurship Bootcamp (SEB).

Pour être éligible au SEC 2020, les projets devront présenter des solutions dans l’un des six domaines suivants : Santé, Éducation, Agrobusiness, Technologie, Transport & Logistique, Culture & Tourisme. A l’issue de la compétition, au moins 6 projets bénéficieront d’un accompagnement financier et des séries de formation.

Il faut noter que les mesures de confinement imposées par la crise sanitaire liée au Covid-19 pèsent fortement sur l’économie guinéenne. L’entrée en vigueur de ces mesures frappent de plein fouet les entreprises qui sont déjà confrontées aux conséquences économiques de l’épidémie. Les impacts se font également de plus en plus ressentir sur les populations tant d’un point de vue social qu’économique, particulièrement pour les personnes les plus vulnérables.

Face à ce constat et dans le cadre de la promotion de l’Entrepreneuriat, le SADEN et le Groupe de la Banque mondiale se mobilisent pour venir en aide aux populations guinéennes.

UN APPEL A PROJETS SOLIDAIRE POUR LA GUINÉE

Cet Appel à projets est destiné à encourager les entreprises à innover et à développer des initiatives visant à faciliter la vie quotidienne des populations. Sous forme de compétition virtuelle, l’objectif est de valoriser l’apport des entreprises au développement de solutions à impact économique, technologique et/ou social immédiat pour aider les habitants de la Guinée à faire face aux difficultés liées à la pandémie du Covid-19.

A l’issue de cette compétition, au moins six entreprises se verront décerner une subvention par projet. L’organisation d’un Bootcamp permettra également aux candidats de bénéficier de conseils personnalisés dans leurs démarches et de séances de formations sur-mesure en ligne pour développer et mettre en œuvre leur projet.

DES OBJECTIFS CONCRETS

Cet Appel à projets devra aussi permettre de :

Protéger les PME contre les impacts de l’épidémie

Permettre à des entreprises de poursuivre leur activité

Maintenir ou créer des emplois

Stimuler l’innovation et la créativité des jeunes

Faire participer les entreprises au maintien de la stabilité de l’économie guinéenne.

UN ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE POUR LES PORTEURS DE PROJETS

Treize « coachs », spécialistes dans les domaines d’action concernés par l’appel à projets seront mis à la disposition des candidats retenus pour la phase finale pour leur encadrement. Ces professionnels auront pour mission d’aider les porteurs de projets dans le développement et la mise en œuvre de leur plan d’affaires.

QUELS SONT LES CRITÈRES D’ÉLIGILIBILITÉ ?

Le porteur de projet doit être de nationalité guinéenne OU résider en Guinée, être âgé entre 18 et 40 ans. L’entreprise doit évoluer dans l’une des six catégories indiquées pour que son projet soit éligible.

Les solutions proposées doivent concerner une technologie ou initiative innovante et apporter une réponse concrète à une problématique touchant les populations dans le contexte actuel. Le potentiel de création d’emplois doit être d’au moins 5 emplois sur les deux prochaines années. Les candidatures féminines sont fortement encouragées.

COMMENT SERA FAITE LA SÉLECTION ?

Les projets feront l’objet d’un examen basé sur la pertinence et le caractère innovant de la solution proposée. Ils seront sélectionnés en fonction de la capacité du porteur de projet à le mettre en œuvre, la durabilité de la solution proposée ainsi que de ses impacts social, économique et environnemental et de sa viabilité financière.

Les candidats présélectionnés seront auditionnés par un jury composé d’experts dans leur domaine de compétence.

COMMENT PARTICIPER ?

A partir du 25 mai, et jusqu’au 28 juin 2020, les entreprises pourront présenter leur candidature à cet Appel à projets qui se déroulera exclusivement en ligne. Les épreuves de sélection finale se dérouleront du 13 au 18 juillet 2020.

Pour les candidats ne possédant pas d’équipements informatiques et d’une connexion Internet à leur domicile, l’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi (AGUIPE) met à disposition des candidats, ses agences de Conakry et de l’intérieur du pays, dans le respect des mesures sanitaires et gestes barrières lié au Covid-19.

Les résultats définitifs sont attendus à partir du 20 juillet 2020.

Pour accéder au formulaire d’inscription : CLIQUEZ ICI

A PROPOS DES ORGANISATEURS

Dédié à l’émergence et à la croissance des entreprises, le Salon des Entrepreneurs de Guinée (SADEN) est le plus grand rassemblement d’entrepreneurs en Guinée. A la fois révélateur des nouvelles tendances entrepreneuriales et véritable outil pratique pour les dirigeants d’entreprises, le Salon des Entrepreneurs informe, accompagne et conseille les entrepreneurs dans leurs projets. Il propose également un véritable espace de rencontres et d’échanges d’expérience qui favorise chaque année la création et le développement des entreprises et l’émergence de projets à fort impact.

Retrouvez toute l’actualité du SADEN sur www.salondesentrepreneursdeguinee.com

Le groupe de la Banque mondiale est une des plus grandes sources de financement et d’expertise pour les pays en voie de développement. Le groupe comprend 5 institutions étroitement associées : la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développent (BIRD) et de l’Association Internationale pour le Développement (AID), la Société Financière Internationale (SFI), l’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (AMGI), et le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI). Chaque institution joue un rôle important dans la lutte contre la pauvreté et l’amélioration des conditions de vie des populations vivant dans les pays en voie de développement. Pour de plus amples informations vous pouvez visiter nos sites www.worldbank.org et www.ifc.org.

CONTACT

Pour de plus amples informations :

Mariam Camara, Responsable des Compétitions & Ramatoulaye Traoré, Responsable de la Communication

Email : competition@salondesentrepreneursdeguinee.com

Site web d’inscription : www.competition.salondesentrepreneursdeguinee.com