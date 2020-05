Le président du Bloc Libéral a aussi adressé un message de bonne fête aux fidèles musulmans de Guinée, de l’Afrique et du monde à l’occasion de la célébration de la fête de Ramadan.

Dans son message, Faya Milimouno a prié également pour l’éradication de la pandémie Covid-19 dans le monde.

Ci-dessous le message du président du BL

Bonne fête de Ramadan!

Nous sommes le 24 mai 2020, qui correspond à la fin du mois saint de

Ramadan pour la plupart de nos compatriotes musulmans.

Je profite de cette occasion pour souhaiter une bonne fête à tous les fidèles musulmans du parti Bloc Libéral, de la République de Guinée, de l’Afrique

et du monde entier.

Le mois de Ramadan de cette année 2020 a été particulièrement difficile à

cause des conjonctures économique et sanitaire (COVID 19).

Notre pays a déjà enregistré des morts. Je souhaite le repos de leurs âmes.

Que ceux et celles qui sont malades recouvrent leur santé, et que Dieu continue de protéger ceux et celles qui ont été jusque-là épargnés.

Malgré les difficultés, vous avez accompli vos obligations religieuses et,

aujourd’hui, il vous est donné, par la grâce d’Allah le tout puissant de célébrer la fin du Ramadan.

Que les bonnes oeuvres, les séances de

prières et toutes les actions de piété du mois saint raffermissent votre foi

en Dieu, et permettent à notre cher pays, à notre continent et à notre

planéte de vaincre la COVID 19 et de vivre dans la paix et la fraternité.

En ces moments de pandémie, j’insiste d’avantage sur les souhaits que

toutes les prières que vous avez faites soient exhaussées par le Tout-

puissant Allah.

Que Dieu nous guide tous vers une meilleure compréhension de ce qui est mieux pour l’avenir de notre pays, pour la

préservation des acquis démocratiques et de la paix.

Amine!

Faya L. MILLIMOUNO, Ph.D.

Président du Bloc Libéral