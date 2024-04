La création de la nouvelle coalition politique dénommée “Union sacrée” risque de faire éclater l’Alliance nationale pour l’alternance démocratique (ANAD) dirigée par Cellou Dalein Diallo.

Plusieurs leaders politiques membres de l’Alliance accusent Cellou Dalein Diallo de les avoir mis devant le fait accompli.

C’est le cas de Diabaty Doré, président du parti Rassemblement pour la République (RPR). Dans une déclaration publiée, ce jeudi 25 avril 2024, il invite ses collègues à l’origine de cette initiative “douteuse et incongrue” de rectifier le tir.

“Il nous a été donné d’apprendre, le jour même de son lancement, la mise en place d’une alliance anti-glissement de la transition dénommée “Union Sacrée”. Cette coalition, comme vous le savez, a été lancée dans la journée du lundi 22 avril 2024 sous le leadership de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), membre de I’ANAD. Il est utile de vous faire remarquer que ce projet d’une portée majeure a été décidé, planifié et lancé sous la houlette du leader de l’UFDG, Monsieur Cellou Dalein Diallo, qui se trouve être le président de notre coalition qu’est l’ANAD. Mais à aucun moment celui-ci n’a daigné nous tenir informé si ce n’est à travers un bout de message qu’il a fait publier dans la plateforme d’échange entre les leaders de l’ANAD le jour même du lancement de la nouvelle coalition”, a dénoncé Diabaty Doré.

“Le RPR n’est pas contre l’union entre les acteurs sociopolitiques du pays à l’effet de demander le respect du chronogramme de la transition”, a-t-il fait savoir, tout en ajoutant que la démarche devant aboutir à cette union doit être “transparente et inclusive”.

“Par conséquent, le RPR, par la présente, se désolidarise de la déclaration qui a suivi la mise en place de cette nouvelle alliance et invite ses alliés à l’origine de cette manœuvre à la fois douteuse, discriminatoire et simplement incongrue, à rectifier le tire et cela, sans délai”, a souligné M. Doré.