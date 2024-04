Le parti PDG-RDA traverse l’un des pires moment de son histoire suite à la suspension de son secrétaire général par intérim.

Cette décision fait suite à la participation de Oyé Beavogui à la réunion qui a abouti à la mise en place de la coalition politique dénommée “Union sacrée”.

Joint par Guinee360, le concerné accuse le pouvoir central d’être derrière ce qui arrive au PDG-RDA. “Cette décision n’est pas authentique, est illégale et illégitime, la personne qu’on a fait signer ce document est une autorité morale du Parti, qui a été manipulé par André Dédé Camara, qui a reçu des injonctions du pouvoir central au risque de perdre ses intérêts personnels avec certains proches du président Doumbouya”, a réagi Oyé Beavogui, soulignant qu’il reste et demeure le secrétaire général par intérim du parti jusqu’au retour de Mohamed Touré.

Absent du pays au moment où cette décision a été prise contre lui, Oyé Beavogui annonce qu’il prendra toutes les mesures, une fois à Conakry, pour continuer à défendre l’intérêt du parti.

“Ils profitent de mon absence du pays pour se livrer à un tel spectacle déshonorant pour le parti et la mémoire de nos devanciers. Je reste serein jusqu’à mon retour pour reprendre les choses en main et continuer à défendre l’aspiration légitime des militantes et militants du PDG”.