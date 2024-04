Banjul, Gambie – 24 avril 2024 – Marquant une étape significative dans l’intégration numérique de l’Afrique de l’Ouest, la Gambie et la Guinée ont officialisé leur collaboration pour le déploiement d’un deuxième câble sous-marin. Madame Rose Pola Pricemou, Ministre des Postes, des télécommunications et de l’Économie Numérique et son homologue Monsieur Ousmane A. Bah, Ministre Gambien des Communications et de l’Économie Numérique, ont procédé à la signature d’un Mémorandum d’Entente entre la Gambie et la Guinée pour la mise en place d’un deuxième câble sous-marin.

Ce mémorandum vise à mutualiser les efforts et les ressources pour la réalisation d’une étude de faisabilité devant mener à la mise en place d’un nouveau câble sous-marin.

Le déploiement d’un second câble sous-marin promet des retombées économiques considérables pour la Gambie et la Guinée. Les estimations prévoient des économies de plusieurs dizaines de millions de dollars sur les coûts d’attérissement , de déploiement et de mise en service du système.

À titre d’exemple, la Guinée pourrait voir ses dépenses liées à ce projet réduites à plus de 40% suite à cette collaboration. Cette initiative témoigne de la volonté des deux nations à renforcer leur coopération pour un avenir numérique plus accessible et prospère.

Cellule communication du Ministère des Postes, Télécommunications et de l’Économie Numérique