Après que plusieurs pêcheurs ont été reçus par le service de chirurgie plastique pour des éruptions cutanées et des lésions sur la peau, le ministère de la Pêche et de l’Économie Numérique semble avoir trouvé l’origine de la source.

Le rejet d’un polluant chimique provenant du nettoyage des navires en haute mer serait à l’origine de ces éruptions cutanées, selon la commission interministérielle de riposte mise en place par le gouvernement guinéen.

La commission interministérielle de riposte s’engage fermement à contrôler les cas de brûlures et à surveiller les zones touchées.

Elle restreindra également l’accès aux plages pour les jeunes, avec l’implication de la préfecture maritime, et sensibilisera les populations riveraines des zones suspectes (îles de Loos, Tamara et Alcatraz).

Pour une résolution rapide de la situation, tous les ministères concernés, notamment ceux de la Pêche et de l’Économie maritime, de la Santé et de l’Hygiène Publique, et de l’Environnement et du Développement Durable, travailleront en synergie.