Prévue du 12 au 22 mai 2023 au Vietnam, en Asie, une Guinéenne participera pour la première fois à ce concours international qui met en avant la beauté et la santé. Ce concours encourage le dynamisme et inspire les gens à se concentrer sur leur forme physique, en particulier sur l’entraînement sanitaire. À cette occasion, la candidate Mariam Sylla a accordé une interview à la rédaction de Guinee360.com.

Guinee360.com : Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Mariam Sylla: Je suis Mariam Sylla, j’ai 22 ans et je suis la représentante de la Guinée au concours international Miss Fitness Supermodel World 2023 qui se tiendra du 12 au 22 mai 2023 au Vietnam. Je suis passionnée de défilés depuis toute petite, j’ai commencé à défiler en classe de 8ème et depuis lors j’ai enchaîné jusqu’à devenir la deuxième dauphine du night-club Châtra situé à Lansanaya.

Comment avez-vous été sélectionnée pour ce concours ?

La présélection a été faite par l’agence Africa Top Fashion. J’ai récemment remporté une compétition de top-modèle photo, c’est à travers cela qu’ils ont envoyé mon profil.

Quel est l’objectif de ce concours ?

La particularité de Miss Fitness est l’accent qu’ils mettent sur l’aspect sportif qui est fondamentalement lié à la santé.

Quels ont été les critères de sélection auxquels vous avez été soumise ?

Les critères de base sont les compétences sportives des candidates, le physique et la santé, car cela contribue au bien-être.

Quel projet comptez-vous défendre lors de votre passage à cette compétition ?

C’est une fierté pour moi de représenter mon pays et de pouvoir défendre un projet qui porte sur la lutte contre le cancer du col de l’utérus, qui constitue le premier cancer meurtrier dans notre pays avec un taux d’infection de 40% par an.

Quels autres projets comptez-vous mettre en place ?

J’ai l’ambition d’ouvrir une salle de sport ici et de créer une fondation pour lutter activement contre le cancer du col de l’utérus.

Bénéficiez-vous d’un soutien des autorités pour ce projet ?

Pour l’instant, nous avons envoyé des courriers d’informations au ministère de la Culture, celui de la santé et à la FODAC, mais nous n’avons pas encore reçu de réponse positive. Cependant, je garde espoir qu’ils réagiront dans les jours à venir.

Quel appel souhaitez-vous lancer aux autorités et aux personnes de bonne volonté ?

Quand je serai au Vietnam, je ne serai pas seulement Mariam, mais je serai la représentante de la Guinée, donc je demande aux personnes de bonne volonté et aux autorités de me soutenir pour obtenir au moins le prix des billets d’avion pour moi et mon styliste, car nous avons déjà obtenu nos visas.