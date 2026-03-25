Face à la dégradation de la situation sécuritaire au Moyen Orient depuis le 28 février 2026, les autorités guinéennes ont activé sa cellule de crise pour venir en aide à ses ressortissants, notamment ceux vivant en Iran. L’objectif est clair : organiser leur retour en toute sécurité.

Lors d’une réunion d’urgence tenue ce lundi 24 mars au ministère des Affaires étrangères, les cadres du département ont passé en revue les stratégies à mettre en place pour faciliter l’évacuation des Guinéens.

Selon Abdoulaye Youla, Secrétaire général du ministère, les autorités travaillent étroitement avec les compatriotes pour organiser leur départ. « Nous avons suivi une crise de très près. Nos compatriotes, nos ambassades sont en contact serré avec nos compatriotes pour se mobiliser, pour avoir un point de ralliement afin qu’ils soient mobilisés. Ils nous disent, concrètement, qu’est-ce que le gouvernement peut faire. »

En Iran, 177 Guinéens se sont déjà signalés et ont exprimé leur volonté de rentrer au pays. Le gouvernement a pris des dispositions pour les, regrouper et faciliter leur départ. « Les personnes qui sont au niveau de l’Iran sont au nombre de 177 compatriotes mobilisés. Ils sont disposés à rallier la capitale. Donc le gouvernement est en train de prendre toutes les dispositions pour les ramener et aussi répondre à leurs attentes. Parce que c’est des volontariats, c’est eux qui ont fait un appel au gouvernement et le gouvernement est dans son rôle d’aller les chercher. »

Selon Abdoulaye Youla, le plan prévoit d’abord leur regroupement, puis leur transfert vers la Turquie, avant leur rapatriement final en Guinée. « Actuellement, ils sont dans une des villes de l’Iran. Ils vont rallier la Turquie dans les jours à venir. Cette évacuation se fait en coordination avec les autorités iraniennes. »

À ce stade, aucune victime guinéenne n’a été signalée. Toutefois, les autorités restent mobilisées pour assurer le retour rapide et sécurisé de leurs ressortissants.