Au sortir de la rencontre avec le Premier ministre, Bah Oury, ce lundi 25 mars 2024 à la primature, le président du parti Alliance pour le Renouveau national (ARENA) a exprimé sa satisfaction.

Koureissy Condé salue l’opportunité qui est offerte aux acteurs politiques guinéens de se retrouver et discuter avec les autorités.

“Lors de cette rencontre, les coalitions politiques se sont présentées. Il a été question d’écouter le Premier ministre dont la prestation a été agréable et satisfaisante. La Guinée aborde une étape décisive de sa vie, de son évolution, nous sommes obligés dans un contexte international difficile et insécurisé de trouver les possibles moyens de se faire, il faut s’accepter”.

Poursuivant, Koureissy Condé invite les acteurs politiques à accepter la main tendue du Premier ministre. “Nous aimerions que la classe politique et les acteurs de la société civile profitent de cette occasion pour faire une démonstration d’union, une capacité d’écoute et d’attente pour que nos rencontres ne soient pas essentiellement contradictoires. Pour qu’un consensus soit possible pour que le langage de la Guinée puisse porter et que cela soit un triomphe au compte des générations futures. C’est la paix qui est importante. Je pense que les partis politiques et les acteurs de la société civile sont les premiers concernés. C’est dans ce sens que nous avons travaillés”.

L’ancien ministre de la Sécurité demande au Premier ministre de multiplier des rencontres de ce genre afin de donner un contenu à la transition guinéenne.