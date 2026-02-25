Les incidents survenus les 22 et 23 février 2026 à la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone, dans le district de Koudaya, relevant de la sous-préfecture de Sandeniah (préfecture de Faranah), continuent de faire réagir au sein de la société civile guinéenne.

Dans un communiqué publié ce mercredi, la coordination nationale de Tournons La Page (TLP) Guinée a exprimé sa vive préoccupation face à l’évolution de la situation.

L’organisation invite les autorités des deux pays à privilégier la retenue et à s’abstenir de tout acte susceptible d’exacerber les tensions. Elle rappelle que la Guinée et la Sierra Leone partagent « une histoire riche, une culture commune et des liens étroits qui doivent être préservés par les deux Gouvernements ».

Pour TLP Guinée, les différends frontaliers doivent impérativement être réglés par le dialogue et la négociation, dans le respect mutuel et de la souveraineté des deux États.

« Nous exhortons les deux Gouvernements, guinéen et Sierra-Léonais, à engager des discussions diplomatiques franches et constructives pour trouver une solution pacifique et durable à ce conflit. La stabilité et la sécurité de notre sous-région sont essentielles pour le développement économique et social de nos deux Nations », indique le communiqué.

Avant de conclure : « Nous sommes convaincus que la sagesse et la responsabilité prévaudront, et que nos deux États trouveront dans les meilleurs délais un moyen de résoudre ce différend dans l’intérêt de nos deux peuples ».