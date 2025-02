Lors de son intervention sur TV5 ce dimanche 23 décembre, le ministre des Transports et porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, a justifié les mesures prises contre certains médias en Guinée. Il a affirmé que le gouvernement de transition n’est pas opposé à l’émergence d’une presse libre et indépendante.

“Permettez-moi de souligner que la liberté d’expression et la critique sont indispensables à la construction démocratique. Nous sommes pleinement conscients de l’importance de la liberté de la presse dans notre pays”, a-t-il déclaré.

Cependant, pour justifier la fermeture de certains médias privés du pays, qui a conduit à la perte d’emplois pour plusieurs travailleurs du secteur, le porte-parole du gouvernement a évoqué la nécessité de renforcer la vigilance.

“Nous voulons renforcer un cadre de dialogue, un espace d’expression démocratique libre, mais respectueux de l’ordre public et responsable, afin d’éviter de mettre en péril notre pays”, a insisté Gaoual.

À travers cette décision, le gouvernement a également cherché à freiner les discours de haine émanant de certains opposants et journalistes, selon les propos du ministre Ousmane Gaoual Diallo.

“Il n’est pas exclu que certains opposants, bien entendu, expriment des critiques. Il suffit de lire les comptes rendus. Et ce ne sont pas seulement les opposants, il y a aussi des journalistes et d’autres personnes”, a-t-il précisé.