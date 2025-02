Le dossier de l’ex-intendant général d’Alpha Condé, Kabinet Sylla, alias “Bill Gates”, refait surface devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). Alors que la partie civile insiste sur la nécessité d’un procès, la défense dénonce une gestion partiale du dossier par l’État.

Me Almamy Samory Traoré, l’un des avocats de la défense, fustige ce qu’il qualifie d’“extrapolation” dans le traitement de cette affaire depuis 2022. Pour lui, les autorités cherchent à éviter une débâcle judiciaire.

“L’État ne veut pas accepter une défaite. Ce dossier a été le premier traité par la CRIEF, et à tous les niveaux, l’État a perdu. Même la Cour suprême, lorsqu’elle est saisie, se concentre principalement sur des questions de forme. Si la chambre de contrôle a échoué à user de sa faculté d’évocation et à approfondir les enquêtes, nous sommes prêts à le faire”, a-t-il déclaré.

L’avocat rappelle que son client bénéficie toujours d’une ordonnance de non-lieu et qu’il faudra prochainement examiner si celle-ci est conforme à la loi, notamment au regard de la nouvelle composition des juridictions. Il estime que l’État est désormais acculé : “C’est ridicule de prétendre que l’affaire n’a pas de fondement. Nous avons une ordonnance de non-lieu en vigueur, et l’État refuse d’accepter la réalité.”

Une détention préventive jugée illégale

Un autre point de crispation demeure la détention prolongée de Kabinet Sylla. Me Traoré dénonce un dépassement du délai légal de détention préventive fixé à 24 mois en matière correctionnelle.

“M. Kabinet Sylla est en détention arbitraire. La loi prévoit une durée maximale de 24 mois pour la détention préventive en matière correctionnelle, or mon client est détenu depuis bien plus longtemps. Cette situation est illégale, et l’État persiste dans cette violation du droit”, a-t-il martelé.

Il accuse également l’Agent judiciaire de l’État de vouloir prolonger artificiellement la procédure, refusant d’admettre l’échec des poursuites engagées contre son client.