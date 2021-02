Des artistes, musiciens, comédiens et stylistes, étaient en face des médias ce mercredi 24 février, pour annoncer les couleurs du grand spectacle dénommé “La nuit de la Guinée”, au chapiteau du palais du peuple.

Cette première édition de “La nuit de la Guinée” est prévue du 26 et 27 février 2021, au Palais du peuple. L’initiative est de l’artiste Zakiou Deen Camara, connu sous le nom de Oudy 1er.

L’occasion sera mise à profit pour faire valoir plus de 100 artistes guinéens sur scène, en vue de donner une visibilité à la culture et aux artistes guinéens.

«C’est très important pour nous d’avoir une plateforme où la Guinée peut s’exprimer à travers ses artistes. Que ce soient artistes chanteurs, comédiens, artisans, peintres, stylistes, la nuit de la Guinée réunit tous ces acteurs sur un même podium. Pour nous c’est très important de célébrer la Guinée et sa culture, mais aussi d’ouvrir notre pays au monde», a expliqué le porteur du projet.

Il souligne que la Guinée regorge assez de talents. C’est pourquoi il serait nécessaire, selon Oudy 1er, de réunir tous les artistes guinéens sans aucune distinction pour célébrer la Guinée.

«Le 26 février vous aurez une exposition d’art, un défilé de mode avec des stylistes et le textile guinéen, des comédiens, des artistes chanteurs ici au chapiteau. Et le 27 février sur l’esplanade du palais du peuple avec toute la crème de la musique urbaine », a-t-il dévoilé.

«On a pris beaucoup des dispositions nécessaires pour que les gens respectent les mesures sanitaires qu’on va mettre en place. On a essayé de faire en sorte que toutes les personnes qui vont venir auront un masque, ensuite, ils vont se désinfecter et vont passer à un contrôle, avant d’avoir accès à la salle. Du côté sécuritaire, nous avons essayé de contacter la sécurité civile, la sécurité nationale à travers la police et la gendarmerie nationale », poursuit l’initiateur.