Jamais un parti politique n’avait subi une telle violence de l’État dans un pays, l’Union des Forces Démocratiques de Guinée UFDG puisqu’il s’agit d’elle est ballonnée depuis l’arrivée au pouvoir d’Alpha Condé. La violence de l’État s’exerce sans aucune preuve sur les responsables et militants de ce grand parti majoritaire en Guinée. Les larmes d’injustice continuent malheureusement à couler au grand dame du régime autoritariste.

Depuis novembre 2020 la crème de l’UFDG est clouée sous les verrous de la maison centrale de Coronthie pour avoir dit l’expression du peuple de Guinée. De quoi reproche-t-on à Ousmane Gaoual, Cherif Bah, Cellou Baldé, Abdoulaye Bah, Ismaël Condé les membres de l’ANAD et ceux du FNDC? Aucune charge ne pèse contre ces leaders, sinon qu’Alpha et son clan cherchent à éliminer l’UFDG de Cellou Dalein Diallo sur le terrain politique. Le président de l’UFDG a été le vainqueur, haut les mains, de l’élection présidentielle du 18 octobre 2020. Cela est un fait indéniable et incontestable vu les procès-verbaux sortis des urnes.

Pour affaiblir le nouveau président élu, Alpha Condé n’a trouvé qu’une seule et unique alternative : mettre au cachot les proches de Cellou Dalein comme c’est le cas aujourd’hui.

Tout le monde connaît les conditions de détention en Guinée. L’état actuel de la maison centrale a démontré les méthodes communistes appliquées sur les détenus. La mort de certains détenus politiques dans cette maison carcérale a mis à la face du monde une réalité connue et entretenue par le régime d’Alpha. Roger Bamba et Cie y ont laissé leur vie pour juste avoir militer au sein de l’UFDG.

Il y’a lieu de craindre pour la vie des autres prisonniers d’Alpha Condé. Le vice-président de l’UFDG, Chérif Bah, à son âge devait être traité avec dignité et honneur pour avoir servi la nation. C’est une sommité de ce pays. Cela est valable pour les autres. Ces hommes intègres et loyaux doivent être libérés sans aucune condition. Puisqu’ils sont détenus pour leur conviction, que dis-je? La conviction du peuple de Guinée qui a préféré Cellou à Alpha

Parlons de la fermeture obligée du siège et du QG de l’UFDG.

Pour rappel, le siège de l’UFDG est le seul endroit où les militants et les sympathisants se retrouvent pour échanger avec les responsables du parti des problèmes et de l’actualité guinéenne dans une ambiance festive et depuis après l’élection présidentielle du 18 octobre 2020, nous avons constaté avec amertume suite à la confiscation de notre victoire, notre siège a aussi été fermé et surveillé par leur soi-disant gouvernement pendant que cela viole systématiquement nos droits, car c’est un parti légalement constitué, donc sans nul doute aujourd’hui ces assemblées générales nous manquent énormément et il faut qu’ils arrêtent de nous priver de ce droit inaliénable.

Pour la détermination des militants et des sympathisants du parti, certes je dois vous dire que la fermeture de nos locaux nous attriste ; mais, cela renforce davantage notre détermination à continuer les activités au sein du parti de la plus belle des manières.

D’ailleurs je vous apprends que l’UFDG est pour nous comme un état d’esprit. Qu’on se rencontre ou pas au siège, nous avons toujours confiance à notre leader charismatique, Elhadj Cellou Dalein Diallo ainsi qu’à tous nos responsables au plus haut niveau et cela est un sentiment partagé de la quasi-totalité de nos militants.

Barry Aïcha mo Nènè