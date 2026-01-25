Après l’agression portugaise du 22 novembre 1970, le régime de Sekou Touré saisit l’occasion pour régler des comptes avec des adversaires politiques comme Barry III, mais aussi exécuta de nombreux innocents.

Le 25 janvier 1971, à l’actuel pont 8 novembre de Conakry, ce sont 4 hauts cadres qui y ont été pendus devant Sekou Touré et les dignitaires du PDG, ce sont : Ousmane Baldé (ministre des finances), Barry Ibrahima dit Barry III (rival politique rallié, secrétaire d’Etat), Moriba Magassouba (ministre délégué) et Soufiana Kara Keita (commissaire de police).

Dans plusieurs autres villes du pays, des personnes furent pendues en présence d’une foule impuissante. A Conakry, le Capitaine Diarra Traoré pendit les prisonniers alors que le Lieutenant Lansana Conté avait fait évacuer les parages et montait la garde des lieux.

Ces deux militaires seront récompensés par Sekou Touré un mois plus tard. Diarra Traoré et Lansana Conté furent promus respectivement aux grades de Commandant et de Capitaine, le 28 février 1971, officiellement “pour service rendu à la nation.”