Dans le cadre des célébrations de Noël et de la fin d’année 2024, la Direction Générale de la Police Nationale a annoncé la mise en place d’un dispositif de sécurité renforcé à l’échelle nationale. Ce plan sera déployé avant, pendant et après les festivités, afin de garantir la sécurité des citoyens et le bon déroulement des événements.

Ce dispositif mobilisera un total de 6 320 agents, dont 5 673 policiers et 647 membres de la Protection Civile, soutenus par 255 véhicules tout-terrain et 40 véhicules blindés, afin d’assurer la sécurité des personnes et la protection de leurs biens.

Le colonel Mory Kaba, directeur adjoint de la communication et des relations publiques du ministère de la Sécurité, a indiqué dans un communiqué que les périodes festives sont souvent marquées par un risque accru d’accidents. Pour prévenir ces incidents, des barrages filtrants seront installés pour contrôler la vitesse des véhicules.

Les agents de la Police aux Frontières sont également chargés de renforcer les contrôles dans leurs zones de compétence, précise le communiqué.

Par ailleurs, la police exhorte les parents à rester vigilants et responsables vis-à-vis de leurs enfants, afin de faciliter le travail des forces de l’ordre.

La Direction Générale de la Police rappelle aux habitants et aux transporteurs du Grand Conakry que la circulation des poids lourds sera interdite les 30 et 31 décembre 2024, ainsi que le 1er janvier 2025, entre 16 heures et 8 heures. Toutefois, cette interdiction ne concerne pas les camions transportant du carburant (citernes).