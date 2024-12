Le gouvernement guinéen, à travers le ministre du travail et de la fonction publique a favorablement réagi à la lettre de rappel de l’intersyndicale de l’éducation (FSPE -SLECG-SNE) concernant le respect intégral des points convenus dans le protocole d’accord en date du 04 avril 2024.

Suite à la rencontre de concertation avec le ministre du Travail et de la fonction publique en date du 19 décembre 2024, l’intersyndicale de l’éducation (FSPE-SLECG-SNE) a, dans un communiqué, informé l’ensemble des enseignants de l’obtention du principe du déblocage des salaires de ceux qui sont effectivement en situation de classe ou en position administrative.

Par conséquent, I’intersyndicale invite toutes les enseignants concernés par cette situation à bien vouloir fournir leurs renseignements auprès de ses bureaux communaux, préfectoraux et régionaux. Elle a annoncé qu’une commission de centralisation sera mise en place pour recevoir les documents remontés aux fins de les transmettre aux autorités compétentes et obtenir le déblocage rapide des salaires et les arriérés de salaires. La date limite de cette opération est fixée au 30 décembre 2024.

Le protocole d’accord, signé en avril 2024, prévoyait, entre autres : le paiement de 10 mois d’arriérés de salaire des fonctionnaires locaux (janvier-septembre 2024); le paiement des six mois de prime aux enseignants contractuels communaux non retenus (janvier-juin 2024) et le paiement du premier salaire des nouveaux enseignants locaux qui ne sont pas encore pris en charge.