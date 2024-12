Après de longues négociations, le gouvernement a signé en avril 2024 un protocole d’accord avec l’Intersyndicale de l’éducation et la Coordination des enseignants contractuels communaux de Guinée. Ce protocole prévoyait, entre autres : le paiement de 10 mois d’arriérés de salaire des fonctionnaires locaux (janvier septembre 2024); le paiement des six mois de prime aux enseignants contractuels communaux non retenus (janvier-juin 2024) et le paiement du premier salaire des nouveaux enseignants locaux qui ne sont pas encore pris en charge.

Plus de sept mois après la signature, l’intersyndicale de l’éducation (FSPE, SLECG, SNE) à adressé une lettre de rappel au ministre du travail et de la fonction publique sur le respect intégral des points convenus dans le protocole d’accord en date du 04 avril 2024. “Malgré les engagements mutuellements pris, nous constatons avec regret que certains points essentiels n’ont pas encore fait l’objet de mise en œuvre effective”, a-t-elle déploré.

En outre, l’Intersyndicale a déploré que certains points, tels que le reclassement des enseignants, l’organisation des concours professionnels, la révision du statut particulier de l’éducation, le déblocage des enseignants titulaires et le paiement des arriérés de leurs salaires, n’aient pas été abordés lors des discussions sur la dernière plate-forme revendicative.

“Monsieur le Ministre, ces retards dans l’application des engagements, engendrent de frustrations légitimes parmi les travailleurs et risquent de compromettre la paix sociale et la confiance entre les parties. Nous rappelons que l’intersyndicale de l’Éducation demeure ouverte au dialogue constructif et à toute initiative visant à renforcer la coopération et l’harmonie sociale dans notre pays. Dans l’attente d’une suite diligente, nous tenons à réaffirmer notre attachement au respect des engagements pris dans l’intérêt des travailleurs et de la nation tout entière”, a affirmé l’intersyndicale de l’éducation.

Cela annonce-t-il un nouveau bras de fer entre l’Intersyndicale de l’éducation et le gouvernement guinéen ? Tout semble l’indiquer.