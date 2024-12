Lors d’une rencontre à la Primature avec le comité permanent du suivi des résolutions issues du cadre de dialogue interguinéen et quelques acteurs politiques, Bah Oury a évoqué les défis de la Guinée courant 2025.

Le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité d’instaurer le dialogue entre les différents acteurs sociopolitiques guinéens. “L’année 2024 se termine, il faut qu’on se projette dans les perspectives. Et l’année 2025 est extrêmement cruciale pour l’avenir de ce pays, pour sa stabilisation, pour la durée du processus qui va émerger des décennies et des décennies. Donc, il faut qu’à ce niveau là nous arrivons tous avec un socle minimum sous lequel on peut bâtir des approches et qui permette de faire entendre les diversités politiques et des sensibilités sans que ce soit dans une logique d’animosité ou de je ne sais quoi d’autre. C’est cela qui montrera que la société guinéenne est mature pour la suite”, a martelé le Premier ministre.