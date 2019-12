Prochaine marche du FNDC: Faya Millimono appelle à une forte mobilisation

Ce lundi 23 décembre 2019, le président du BL (Bloc Libéral), Faya Millimono a invité les citoyens guinéens à une forte mobilisation pour la marche dite de « l’ultimatum » du front national pour la défense de la constitution (Fndc), prévue jeudi prochain.

Pour Faya Millimuno, le mot d’ordre de ces manifestations reste le même. C’est pour s’opposer à l’idée de changement de la constitution.

« Nous allons prouver à M. Alpha Condé que nous ne voulons pas de changement constitutionnel en Guinée » dit-il

Parce que renchérit le leader du BL, « le peuple de Guinée à été victime par le passé de modification constitutionnelle, on n’est allé à une faillite qui a coûté la vie à plus de six cent (600) jeunes, entre 2001 et 2010, jusqu’à présent aucune justice n’a été faite pour ces victimes. Nous n’allons pas revisiter cette page de l’histoire de notre pays » indique Faya Milimouno lors d’une rencontre des leaders de l’opposition

« Nous continuerons à nous battre, pour que la démocratie guinéenne, l’Etat de droit résistent et puissent continuer sa bonne marche dans notre pays » précise t-il

Faya Millimono lance un appel à la population guinéenne. « Nous demandons à nos compatriotes de sortir massivement jeudi pour montrer à M. Alpha Condé que son projet ne passera pas » conclut-il