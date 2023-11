Le président du parti Bloc Libéral, Dr Faya Millimono a traité le vice-président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Dr Fodé Oussou Fofana « d’insulteur public ». La réaction du principal accusé n’a pas tardé. Dr Fodé Oussou Fofana soutient être préoccupé à rassembler la classe politique afin de déposer un mémorandum auprès du président de la transition le Colonel Doumbouya.

A l’occasion de la célébration l’an 16 de Cellou Dalein Diallo à la tête de l’UFDG, son vice-président Dr Fodé Oussou Fofana a invité la classe politique guinéenne à se fédérer pour le retour rapide à l’ordre constitutionnel. Mais pour Dr Faya, l’ancien député n’est pas le mieux placé pour un tel appel à l’endroit de la classe politique. « À chaque fois qu’on parle d’unité, ça s’entend bien. Mais il faut que les porteurs de message soient les mieux indiqués. Et Fodé Oussou, fait partie de la liste des insulteurs publics dans notre pays. On sait comment il traite les autres », a-t-il fait comprendre dans l’émission les Grandes Gueules de ce jeudi.

Pour le leader du BL, le vice-président de l’UFDG, Fodé Oussou Fofana, n’est pas un bon exemple à suivre.« Vous avez un point de vue différent, le lendemain sur les réseaux sociaux, on va vous rappeler même d’où vous venez, insulter le papa, la maman etc. Donc, Fodé Oussou Fofana n’en est pas un », a lâché Faya Millimono.

Cependant, Dr Fodé Oussou Fofana qui n’a pas tardé à réagir a affirmé qu’il n’est préoccupé par des débats de « caniveaux de personnes ». Au cours d’un entretien téléphonique accordé à notre rédaction, il se dit focaliser à rassembler la classe politique pour déposer un mémorandum auprès du président de la transition afin que la Guinée revient à l’ordre constitutionnel le plus tôt que possible : « Mon éducation, ma position en tant que vice-président d’un parti comme l’UFDG ne me permet pas de répondre à des propos désobligeants surtout venant de la part d’un leader politique qui aspire gouverner ce pays. Je ne descends jamais dans la boue. Je suis focus sur une seule chose. Ce que j’ai demandé, ce qu’on se retrouve pour discuter et essayer de rencontrer le Colonel Doumbouya et lui donner un mémo de la classe politique pour sortir de la transition avec le retour à l’ordre constitutionnel. Tous les débats allant dans se sens-là, je suis prêt à les accepter. Mais les débats de caniveaux de personnes, je ne m’occupe pas de ça. Je connais tellement Faya, je le connais comme la paume de ma main. Il sait que je le connais. »

Il déclare d’ailleurs que son appel commence à porter fruits, puisque le président de l’UDRG Bah Oury a promis de le rencontrer dans les prochains jours afin d’échanger autour de ce sujet.

Lansana Kouyaté à son tour a donné sa position sur cet appel de Fodé Oussou. Reste à savoir si d’autres acteurs politiques vont entendre l’appelle et emboîter le pas.