Dans une interview accordée à notre rédaction, ce vendredi 24 novembre 2023, l’auteur de la mixtape “Sanctum”, Maxim Bk, s’est largement exprimé sur son album “Aleph” dont la sortie est prévue au mois de décembre prochain.

Guinee360.com : Qu’est-ce qui a motivé le choix du titre “Aleph” ?

Maxim Bk : J’ai fait des recherches parce que je voulais un truc nouveau. Je ne voulais pas que l’album porte un nom basique. Il faudra que les gens regardent le titre et qu’ils soient obligés de partir faire des recherches et comprendre ce que ça signifie c’était aussi le cas avec “Sanctum”.

Que signifie Aleph ?

Aleph, c’est la première lettre de l’alphabet hébreu, c’est comme dans le coran, c’est la première lettre. Ça signifie le tout début, c’est l’ouverture et je me considère à mes débuts c’est le premier album.

L’album Aleph sera composé de combien de titre ?

L’album Aleph sera composé de 15 titres y compris les featurings.

Parlez nous des featurings et les artistes choisis ?

J’ai un featuring avec une artiste togolaise du nom de Vika. Je me suis dit d’apporter une touche féminine à cet album. Ensuite, avec Djanii Alfa, car il fallait ramener un rappeur, du coup je me suis dit de prendre Djanii parce c’est un gars très lourd. Et, je me suis dit de partir sur d’autres thèmes loin du rap et j’ai choisis Saifond et King Salaman qui sont beaucoup aimés par le youth et sont hypers talentueux.

Comment sortira l’album Aleph ?

D’abord, les titres de Aleph seront disponibles sur commande. Tu l’achètes et tu as la possibilité de l’écouter sans les clips et au mois de décembre on va diffuser le deuxième clip, deuxième extrait de l’album. Ensuite, l’album entier sera disponible en fin d’année pratiquement à la fin du mois de décembre. Il y aura une dédicace au tour de l’album après le temps d’écoute des fans, sûrement en début d’année prochaine au mois de janvier ou février.

Parlez nous du premier extrait de votre album “Aleph”…

Le titre “Aleph” est le premier extrait de mon tout nouveau bébé. Il est sorti le 18 novembre 2023, c’est un gros visuel qui regorge assez de scénarios et de créativité. C’est une façon de dire à mes fans que j’arrive cette fois encore et ça ne va pas rigoler.

Votre mot de la fin ?

Merci à mes BBG, j’ai fait ce chef d’œuvre avec plus amour donc je les invite à l’écouter. Merci à Guinee360.com pour cette interview et à toi mon très cher Moustapha Barry.