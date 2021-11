Le président de la transition a exprimé son “refus” pour l’envoi d’Ibn Chambas, comme médiateur en Guinée, à travers une lettre réponse, adressée à la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, il y a près d’un mois. La décision du chef de la junte a été appréciée par les acteurs politiques. Dr Ousmane Kaba demande à ce que les tensions entre la junte et la CEDEAO soient apaisées.

Intervenant chez nos confrères de FIM FM ce mercredi 24 novembre 2021, Dr Ousmane Kaba a lancé un appel à ses pairs politiques pour le maintien des relations avec l’institution sous-régionale.

«Je pense que nous devons aider les militaires à apaiser les relations avec la CEDEAO. Parce qu’il ne faut pas sous-estimer les sanctions de la CEDEAO. Vous savez, cette organisation sous-régionale c’est la porte d’entrée de la communauté internationale. Toutes les sanctions prises par elle, sont endossées par l’Union africaine, l’Union européenne et même les États-Unis. Par exemple, je ne le souhaite pas, si cette organisation décide de suspendre le transfert d’argent entre la Guinée et l’extérieur, cela va nous empêcher d’importer et d’exporter. Il faut faire très attention», a prévu l’ancien ministre de la République.

A la classe politique guinéenne, Dr Ousmane Kaba estime qu’elle doit travailler à encadrer les militaires qui forment l’équipe dirigeante, pour qu’il n’y ait pas de rupture et que les relations avec la CEDEAO soient des relations apaisées. «C’est le mieux qu’on puisse faire dans un contexte comme celui-ci (…)», soutient-il.

Pour se faire, le leader du PADES indique que les leaders politiques guinéens peuvent d’abord agir comme conseillers. Ensuite, «nous avons des relations, des possibilités d’aider notre pays en aidant notre équipe dirigeante et c’est ce que nous devons faire.»