L’hôpital régional de Boké a abrité, ce jeudi 23 octobre 2025, la cérémonie officielle d’inauguration de sa centrale de production d’oxygène médical. L’événement s’est tenu en présence du Premier ministre, du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, du ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, ainsi que de plusieurs cadres de l’administration et acteurs du secteur sanitaire.

Cette mise en service marque une étape majeure dans le renforcement des infrastructures hospitalières régionales. Elle vient s’ajouter aux centrales déjà opérationnelles à N’Zérékoré, Kankan et Labé, dans le cadre du programme national d’autonomie en oxygène médical, initié par le gouvernement guinéen. Selon les responsables du projet, cette initiative vise à réduire les évacuations sanitaires vers Conakry, souvent causées par le manque d’oxygène, et à diminuer la mortalité liée aux détresses respiratoires dans les hôpitaux de l’intérieur du pays.

Dans son allocution, le Premier ministre a salué la portée sanitaire et sociale du projet : « L’inauguration de la centrale d’oxygène de Boké illustre parfaitement la mise en œuvre du pilier Santé et Bien-être du Programme SIMANDOU, symbole d’un engagement ferme envers nos populations. »

De son côté, le ministre de la Santé, Dr Oumar Diouhé Bah, a insisté sur l’importance de garantir une disponibilité permanente de l’oxygène médical dans toutes les structures de santé : « L’oxygène, c’est la vie. Aucun Guinéen ne doit mourir par manque d’oxygène dans nos structures sanitaires. Cette quatrième centrale, inaugurée aujourd’hui, permettra de couvrir l’ensemble des hôpitaux préfectoraux de la région de Boké ainsi que les préfectures environnantes. »

Avec cette installation, la Guinée compte désormais quatre centrales régionales opérationnelles sur les sept prévues, chacune produisant un oxygène d’une pureté comprise entre 95 et 98 %, conforme aux normes internationales. Trois autres centrales, déjà achevées, devraient être inaugurées dans les prochaines semaines. Cette nouvelle infrastructure devrait améliorer la prise en charge des patients souffrant d’insuffisance respiratoire ou nécessitant une assistance en oxygène, notamment dans les situations d’urgence. Elle contribuera également à renforcer l’autonomie des structures sanitaires régionales, en approvisionnant les hôpitaux préfectoraux et plusieurs centres de santé environnants.