L’élection présidentielle appelée à marquer la fin de la transition politique en Guinée se tiendra le 28 décembre 2025, conformément au décret signé par le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. Ce scrutin, prévu par la nouvelle Constitution adoptée le 28 septembre 2025, se déroulera en un ou deux tours, selon que l’un des candidats obtienne ou non la majorité absolue dès le premier.

Réunissant ce vendredi 24 octobre 2025 à Conakry les représentants des partis politiques engagés dans le processus, la directrice générale des élections (DGE), Djenab Touré, a apporté plusieurs précisions sur le calendrier électoral et les dispositions techniques mises en place pour garantir la transparence du vote.

“Le premier tour de l’élection présidentielle est prévu le dimanche 28 décembre 2025. La compilation des résultats par les CACV démarrera dès le soir du vote, et nous allons encore nous battre pour que l’espoir de proclamer les résultats dans les 48 heures soit aussi une réalité”, a-t-elle déclaré.

Selon elle, les résultats provisoires seront ensuite transmis à la Cour suprême, chargée de proclamer les résultats définitifs et de traiter les éventuels contentieux électoraux.

“Le deuxième tour est prévu pour le 1er février 2026, s’il y a lieu d’en organiser un”, a précisé Mme Touré, ajoutant que “les autres procédures suivront, notamment la conception et la fabrication des bulletins de vote.”

La directrice de la DGE a réaffirmé la volonté de son institution de respecter scrupuleusement les dispositions légales encadrant le scrutin, notamment celles relatives à la transparence et à la publication rapide des résultats.

“Compilation, résultats, totalisation nationale, résultats provisoires, contentieux sur la présidentielle auprès de la Cour pour la proclamation des résultats définitifs”, a-t-elle résumé.

À un peu plus de deux mois du scrutin, ces précisions visent à rassurer les acteurs politiques et l’opinion publique sur la crédibilité du processus électoral, alors que la Guinée s’apprête à tourner une page décisive de sa transition politique.